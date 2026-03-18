Kunstakademie unter Druck: Zoff um Rektorin Fioretti eskaliert - Kein Rücktritt

Düsseldorf - Im Streit um eine Veranstaltung mit einer palästinensischen Künstlerin an der Kunstakademie Düsseldorf ist der Druck auf Rektorin Donatella Fioretti (64) gewachsen.

Donatella Fioretti (64, l.), Rektorin der Kunstakademie Düsseldorf, und Kulturministerin Ina Brandes (48, CDU) fanden sich am Mittwoch zu einer Sondersitzung im Landtag ein. © Henning Kaiser/dpa

Kulturministerin Ina Brandes (48, CDU), die Antisemitismusbeauftragte Sylvia Löhrmann (69), Alon Dorn als Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf und Redner aller Fraktion im Landtag kritisierten die Rektorin scharf.

Brandes sagte, Fioretti werde ihrer Verantwortung als Führungskraft der Hochschule nicht gerecht.

Die Rektorin sagte zwar am Mittwoch in einer Sondersitzung im Landtag, sie wolle zur Beruhigung der Lage beitragen, erreichte aber das Gegenteil. Fioretti blieb weitestgehend bei ihrer Position und räumte lediglich einen Kommunikationsfehler ein.

Der Hintergrund: Studierende hatten die palästinensische Künstlerin Basma al-Sharif im Januar zu einem hochschulinternen Werkvortrag eingeladen.

Die Veranstaltung hatte trotz Warnungen und Appellen zum Verzicht stattgefunden. Der Künstlerin war unter Verweis auf Beiträge in sozialen Medien Antisemitismus vorgeworfen worden.