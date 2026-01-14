Explosion in Hotelkomplex: Dramatische Wendung bei den Ermittlungen

Köln - Eine Woche ist es her, dass es in einem Hotel in der Kölner Innenstadt zu einer folgenschweren Explosion gekommen ist . Jetzt nehmen die Ermittlungen eine dramatische Wendung.

In der Kölner Innenstadt hat es am Mittwoch (7. Januar) eine schwere Explosion gegeben. © Federico Gambarini/dpa

Denn wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger" bestätigt hat, ermittle man inzwischen wegen versuchten Mordes.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand bestehen Anhaltspunkte für die Mordmerkmale des gemeingefährlichen Mittels und der Heimtücke", macht der Sprecher klar.

Ein 26-jähriger Mann aus Belgien soll die schwere Explosion verursacht haben. Demnach gehen die Ermittler davon aus, dass dieser in seinem Hotelzimmer Suizid begehen wollte.

Es sei im Hotel "Löwenbräu" zu einer Verpuffung und einem anschließendem Brand in einem Zimmer auf der dritten Etage gekommen, die dabei komplett zerstört wurde.

Das betroffene Stockwerk des Hotels ist wegen der schweren Brandschäden immer noch nicht bewohnbar. Denn mehrere Fenster wurden durch die Explosion beschädigt.