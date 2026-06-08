Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Köln: Mordkommission ermittelt
Köln - In der Nacht zu Montag wurde in Köln-Bilderstöckchen auf ein Mehrfamilienhaus geschossen. Die Polizei sucht jetzt dringend nach Zeugen.
Gegen 2.20 Uhr hörten Anwohner in der Vogesenstraße mehrere Schüsse und alarmierten sofort die Polizei. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie in Fenstern einer Wohnung im zweiten Obergeschoss mehrere Einschusslöcher.
In der Wohnung selbst fanden die Ermittler später auch Teile der Kugeln. Vor dem Haus lagen außerdem mehrere Patronenhülsen.
Die beiden Bewohner, 70 und 71 Jahre alt, blieben unverletzt. Da die Polizei von einer Tötungsabsicht ausgeht, wurde eine Mordkommission eingerichtet.
Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Die Ermittler prüfen unter anderem auch, ob es einen Zusammenhang zu ähnlichen Vorfällen der vergangenen Tage geben könnte.
Darunter Schüsse am Sonntagmorgen auf eine Imbissbude in Köln-Höhenberg.
Wer in der Nacht etwas Verdächtiges in der Vogesenstraße gesehen hat oder Angaben zu möglichen Tätern machen kann, soll sich bei der Kripo Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 melden.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa