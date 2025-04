Seelöwen unterstützen Feuerwehr demnächst bei Wasserrettung: Das steckt dahinter

"Wir haben eine neue Fachgruppe 'Ortung' ins Leben gerufen, die uns bei der Personensuche im stehenden Gewässer unterstützen wird", erklärte der Uniformierte und nannte den Fühlinger See als möglichen Einsatzort für die flinken Schwimmer.

So kam in dem Clip, der offensichtlich im Kölner Zoo gedreht wurde, auch der stellvertretende Amtsleiter der Kölner Feuerwehr, Daniel Richmann, zu Wort, der mit ernster Miene erklärte, dass die Kameraden eine "Fähigkeitslücke" entdeckt hätten, die nun mithilfe der tierischen Unterstützung geschlossen werden solle.

Pünktlich zum 1. April ging am Dienstag auf den Instagram-Kanälen der Feuerwehr und des Zoos ein gemeinsamer Beitrag online, der innerhalb kürzester Zeit etliche User begeisterte - darunter beispielsweise auch den ASB Düsseldorf oder die Feuerwehr Bergisch Gladbach, wie entsprechende Kommentare zeigten.

Leider handelt es sich bei dem Szenario lediglich um einen Aprilscherz - der ist den Kameraden in Zusammenarbeit mit dem Kölner Zoo allerdings mehr als gelungen!

So süß die Vorstellung auch ist: Babyelefant "Taro" wird natürlich nicht zum "Brandmeisteranwärter" ausgebildet - stattdessen hatten sich Zoo und Feuerwehr einen kleinen Aprilscherz erlaubt. © Kölner Zoo/Marcel Vogelfänger

Das war jedoch nicht der einzige Scherz, den Feuerwehr und Zoo sich erlaubt hatten. So wurde in dem Video auch Babyelefant Taro, der am 7. März im Zoo zur Welt gekommen war, als neuer "Brandmeisteranwärter" vorgestellt.

"Taro wird derzeit von uns ausgebildet", hieß es seitens der Kameraden, die dazu auch einige niedliche Aufnahmen von dem drolligen Vierbeiner teilten.

Mit dem lustigen Aprilscherz hatten Zoo und Feuerwehr in jedem Fall einen Nerv bei den Instagram-Nutzern getroffen, von denen sich einige gar wünschten, demnächst tatsächlich die tierischen Spezialkräfte im Einsatz zu sehen. Doch das wird wohl Wunschdenken bleiben ...