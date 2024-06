Überraschung: Galeria-Filiale in Köln bleibt doch!

Köln - Damit hat in Köln wohl niemand mehr so richtig gerechnet: Trotz erneuter Insolvenz der Essener Warenhauskette Galeria Kaufhof bleibt die Filiale in der Kölner Breiten Straße nun doch erhalten. Ursprünglich sollte das Haus im Zuge der finanziellen Sanierung schließen !

Das Galeria-Kaufhof-Logo wird in der Kölner Innenstadt weiter zu sehen sein: Die Filiale in der Breiten Straße ist gerettet. © Thomas Banneyer/dpa

Per Lautsprecherdurchsage wurden Mitarbeiter und Kunden am Freitag über die in Berlin getroffene Entscheidung informiert, dass die Galeria-Filiale in der Breite Straße in Köln nun doch nicht zumachen wird. Ursprünglich sollte der Laden ab August dicht sein.

Grund für den Erhalt der Filiale: Man habe sich mit dem Vermieter auf neue Konditionen bei der Pacht verständigt.

Für die 150 Mitarbeitenden in Köln ist das eine gute Nachricht, denn sie werden ihre Jobs vorerst behalten können.

Trotzdem werden einige Veränderungen anstehen: Das Haus will sich künftig noch stärker auf Kundenbedürfnisse einstellen. Dazu gehört unter anderem, das Warenangebot anzupassen.

Köln ist nicht die einzige Galeria-Filiale, die nun doch erhalten bleibt. Bundesweit wurden am heutigen Freitag insgesamt sechs Häuser als gerettet bekannt gegeben. Neben Köln sind das auch die Standorte in Berlin-Spandau, Mainz, Mannheim, Oldenburg und Würzburg. Insgesamt bleiben deutschlandweit 82 Häuser geöffnet.