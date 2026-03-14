KVB trennt Stadtbahnen: Erhebliche Einschränkungen für Pendler auf zwei Linien
Köln - KVB-Pendler müssen sich während der Osterferien auf erhebliche Einschränkungen bei bestimmten Stadtbahnen einstellen: Wegen Baumaßnahmen müssen die Linien 1 und 9 getrennt werden.
Die Stadt Köln baut an der Mindener Straße in Deutz ein Hochwasserschott (wasserdichte Barriere) in die Infrastruktur der Stadtbahn ein.
Dieses soll bei Hochwasser verhindern, dass Wasser in den dort beginnenden U-Bahn-Tunnel eindringt, und so die Anlage schützen.
In den Osterferien starten zunächst vorbereitende Arbeiten für die Baumaßnahme - der eigentliche Einbau des Schotts ist dann für den kommenden Sommer geplant.
Außerdem werden die U-Bahn-Station "Bahnhof Deutz/Messe" saniert und der Brandschutz modernisiert. Auch diese Arbeiten beginnen in den Osterferien.
Um die "umfangreichen Baumaßnahmen der KVB und Stadt Köln" vornehmen zu können, müssen die beiden Stadtbahn-Linien 1 und 9 vom 28. März (Samstag) bis zum 12. April (Sonntag) zwischen den Haltestellen "Neumarkt" und "Bahnhof Deutz/Messe" getrennt werden.
Auch Einschränkungen in U-Bahn-Station "Bahnhof Deutz/Messe"
Im genannten Zeitraum fahren die aus Bensberg bzw. Königsforst kommenden Bahnen nur bis zur Haltestelle "Bahnhof Deutz/Messe" und von dort aus wieder zurück.
In der U-Bahn-Station kann wegen der Arbeiten zum Brandschutz zudem jeweils nur ein Gleis genutzt werden. Welches Gleis das sei, ändere sich je nach Baufortschritt, informierte die KVB.
Die Bahnen der Linie 1 aus Richtung Weiden fahren während der Ferien nur bis zur Haltestelle "Heumarkt" auf ihrem normalen Linienweg. Von dort aus werden sie auf die Strecke der Linie 7 umgeleitet und fahren dann weiter bis zur Haltestelle "Baumschulenweg" in Poll, ehe sie sich anschließend wieder in den Kölner Westen begeben.
Die Bahnen der Linie 9 aus Richtung Sülz fahren im genannten Zeitraum nur bis zur Haltestelle "Neumarkt", wenden dort und fahren anschließend wieder zurück in Richtung Sülz.
KVB richtet Ersatzbus-Verkehr ein
Auf dem Streckenabschnitt, auf dem keine Stadtbahnen fahren können, wird ein Ersatzbusverkehr mit der Liniennummer 101 eingerichtet.
Die Busse machen halt an folgenden Haltestellen:
"Neumarkt" (Fahrtrichtung Deutz) vor dem Rautenstrauch-Joest-Museum auf der Cäcilienstraße 29-33 bzw. aus Deutz kommend an der regulären Bus-Haltestelle der Linien 136 und 146 auf der Nordseite des Neumarkts
"Heumarkt" auf der Pipinstraße 14 bzw. am Heumarkt 43
"Deutzer Freiheit" auf der Mindener Straße jeweils vor der Fußgängerbrücke
"Bahnhof Deutz/Messe" jeweils an der regulären Bus-Haltestelle der Linie 150 am Auenweg/Ottoplatz
"Koelnmesse" auf der Deutz-Mülheimer-Straße vor Haus Nr. 22 bzw. dort vor der Zufahrt Messe/Ost
Fahrgästen wird empfohlen, die Fahrplan-Infos im Internet und an den Haltestellen zu beachten.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa