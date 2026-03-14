KVB trennt Stadtbahnen: Erhebliche Einschränkungen für Pendler auf zwei Linien

Köln - KVB -Pendler müssen sich während der Osterferien auf erhebliche Einschränkungen bei bestimmten Stadtbahnen einstellen: Wegen Baumaßnahmen müssen die Linien 1 und 9 getrennt werden.

Während der Osterferien werden die KVB-Linien 1 und 9 wegen Baumaßnahmen zwischen den Haltestellen Neumarkt und Bahnhof Deutz/Messe getrennt. © Thomas Banneyer/dpa

Die Stadt Köln baut an der Mindener Straße in Deutz ein Hochwasserschott (wasserdichte Barriere) in die Infrastruktur der Stadtbahn ein.

Dieses soll bei Hochwasser verhindern, dass Wasser in den dort beginnenden U-Bahn-Tunnel eindringt, und so die Anlage schützen.

In den Osterferien starten zunächst vorbereitende Arbeiten für die Baumaßnahme - der eigentliche Einbau des Schotts ist dann für den kommenden Sommer geplant.

Außerdem werden die U-Bahn-Station "Bahnhof Deutz/Messe" saniert und der Brandschutz modernisiert. Auch diese Arbeiten beginnen in den Osterferien.

Um die "umfangreichen Baumaßnahmen der KVB und Stadt Köln" vornehmen zu können, müssen die beiden Stadtbahn-Linien 1 und 9 vom 28. März (Samstag) bis zum 12. April (Sonntag) zwischen den Haltestellen "Neumarkt" und "Bahnhof Deutz/Messe" getrennt werden.