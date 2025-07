Müll, Drogen, Kriminalität: Kölns OB Reker kontert Umfrage-Tief

Henriette Reker (68) ist seit dem 22. Oktober 2015 Oberbürgermeisterin von Köln. © Christoph Reichwein/dpa

Die Ergebnisse des Köln-Checks wurden am Sonntag veröffentlicht und im Auftrag des Kölner-Stadt-Anzeigers sowie der kölnischen Rundschau durchgeführt.

So zeichnet sich zwei Monate vor der Kommunalwahl am 14. September ein deutliches Bild ab: fast sieben von zehn Befragten geben Reker und der Stadtverwaltung ein schlechtes Zeugnis.

Zum Vergleich: Vor acht Jahren lag die Unzufriedenheit nur bei 37 Prozent. Auch die Verwaltung kommt nicht gut weg: 78 Prozent der Kölner meckern über die Zustände in der Stadt.

Für Reker kein Grund, alles schwarzzusehen: "Mir ist bewusst, dass ich die Projektionsfläche für alles bin, was in unserer Stadt nicht funktioniert. Mir rechnet man jede defekte Rolltreppe an." Trotzdem gibt sie offen an, nicht alles geschafft zu haben, was sie sich vorgenommen hat.

Sie bedauere jedoch, dass die Verbesserungen die sie erzielen konnte "nicht schneller spürbar sind." Ihre Nachfolger hätten es in Zukunft leichter, da die Verwaltungsstrukturen nun besser organisiert wären, meint Reker.