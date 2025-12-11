Zoo freut sich über Geburt von Löwen-Babys, doch eine traurige Nachricht folgt auf dem Fuße

Köln - Der Kölner Zoo durfte sich vor wenigen Tagen über drei Löwen-Babys freuen, die Ende November geboren wurden. Löwen-Mama "Gina" und der Nachwuchs befinden sich zurzeit noch in der Wurfbox, Gäste können aber trotzdem einen Blick auf die Jungtiere erhaschen.

Die Jungtiere befinden sich zurzeit gänzlich ungestört in der Wurfhöhle im Backstage-Bereich der Löwen-Anlage. © Kölner Zoo

Wie der Zoo am Donnerstag verkündete, waren insgesamt vier Asiatische Löwen am 29. November geboren worden, wobei ein Jungtier jedoch leider kurz nach der Geburt verstarb.

Die drei anderen Raubkatzen, deren Geschlechter erst in einigen Wochen bestimmt werden können, sind aber munter und wohlauf.

Mutter der drei Rabauken ist die elfjährige "Gina", die damit bereits drei Würfe zur Welt gebracht hat. Vater des flauschigen Trios ist der neunjährige Kater "Navin".

Bis auf Weiteres bleiben die drei Jungtiere nun zusammen mit ihrer Mutter allein und in kompletter Ruhe in der Wurfhöhle im Backstage-Bereich der Anlage, wo selbst die Tierpfleger keinen Kontakt zu den Tieren haben.

Der Zoo will nicht riskieren, die Mutter-Kind-Beziehungen zu stören, wie es hieß.