100.000 Euro für Gleichberechtigung: Stadt fördert Initiativen
Köln – Die Stadt Köln stellt auch in diesem Jahr wieder ordentlich Geld bereit, um Projekte für mehr Gleichstellung zu fördern.
Insgesamt 100.000 Euro stehen in diesem Jahr für Projekte bereit, die sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern starkmachen.
Wie die Stadt mitteilt, können davon Initiativen, Vereine oder auch Einzelpersonen profitieren.
Gefördert wird dabei eine ganze Bandbreite an Projekten: zum Beispiel Ideen, die Frauen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen, sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen einsetzen oder klassische Rollenbilder hinterfragen.
Wichtig ist: Wer Geld bekommen möchte, muss entweder seinen Sitz in Köln haben oder hier aktiv sein. Zudem darf nicht gewinnorientiert gearbeitet werden.
Wer eine gute Idee hat, kann sich noch bis Ende Mai bewerben. Die Stadt will damit gezielt Projekte stärken, die Köln ein Stück gerechter machen.
Weitere Infos zum Förderprogramm gibt es online bei der Stadt Köln.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa