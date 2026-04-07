100.000 Euro für Gleichberechtigung: Stadt fördert Initiativen

Köln – Die Stadt Köln stellt auch in diesem Jahr wieder ordentlich Geld bereit, um Projekte für mehr Gleichstellung zu fördern.

Die Stadt Köln unterstützt auch in diesem Jahr Projekte zur Gleichstellung mit insgesamt 100.000 Euro. © Christoph Reichwein/dpa

Insgesamt 100.000 Euro stehen in diesem Jahr für Projekte bereit, die sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern starkmachen.

Wie die Stadt mitteilt, können davon Initiativen, Vereine oder auch Einzelpersonen profitieren.

Gefördert wird dabei eine ganze Bandbreite an Projekten: zum Beispiel Ideen, die Frauen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen, sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen einsetzen oder klassische Rollenbilder hinterfragen.

Wichtig ist: Wer Geld bekommen möchte, muss entweder seinen Sitz in Köln haben oder hier aktiv sein. Zudem darf nicht gewinnorientiert gearbeitet werden.