Auf Platz 1: Diese Kölner Cocktail-Bar lässt in Deutschland alle hinter sich

Köln - Die Barszene der Domstadt kann sich feiern lassen: Das Genuss-Magazin Falstaff hat in seinem neuen Deutschland-Ranking die Kölner Bar SEIBERTS auf den ersten Platz gehievt.

Das Genussmagazin Falstaff veröffentlicht jährlich seinen Barguide, in dem die besten Bars in Deutschland bewertet werden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Mit 98 von 100 Punkten konnte die American Bar die Jury überzeugen. Lediglich beim Ambiente und Service gab es jeweils einen Punkt Abzug.

Die kleine, aber feine Bar liegt mitten in der Altstadt am Friesenwall 33. Hier versprüht sie eine urige, aber gemütliche Atmosphäre.

"Im historischen Altstadthaus mitten im Zentrum untergebracht, ist die kleine Bar nicht nur eine Oase der Ruhe mit nostalgischem Charme, sondern auch ein Ort des guten Geschmacks", lobt das Magazin.

Auf der Karte finden sich Champagner, Highballs, klassische Cocktails und "tolle Eigenkreationen" – alles kreiert von Barchef Volker Seibert höchstpersönlich.