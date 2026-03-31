"Grau raus, Grün rein": Köln, Bonn und Düsseldorf starten Stadtklima-Offensive

Köln - Unter dem Motto "Grau raus, Grün rein" startet die Stadt Köln gemeinsam mit Bonn und Düsseldorf einen neuen Wettbewerb. Auch Ihr könnt teilnehmen.

In Köln, Bonn und Düsseldorf sollen immer mehr versiegelte Flächen in kleine Klimaoasen verwandelt werden. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die Verantwortlichen mitteilen, treten die drei Städte bis zum 31. Oktober gegeneinander an und stellen sich die Frage: Wer entsiegelt die meisten Flächen und schafft damit mehr Grün im urbanen Raum?

Im Mittelpunkt der Aktion steht die Verbesserung des Stadtklimas. Denn gerade an heißen Tagen zeigen grüne Flächen ihre Wirkung.

Sie kühlen die Umgebung spürbar ab, sorgen dafür, dass Regenwasser besser versickern kann, und bieten gleichzeitig wichtigen Lebensraum für Insekten und andere Tiere.

Auch Ihr seid bei der Aktion gefragt. Ob Hof, Einfahrt oder Parkplatz: Viele versiegelte Flächen lassen sich in grüne Oasen verwandeln.

In Köln wird dieses Engagement sogar besonders gefördert: Über das Programm "GRÜN hoch 3" sind Zuschüsse von bis zu 40 Euro pro entsiegeltem Quadratmeter möglich.