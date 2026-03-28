Köln setzt Zeichen: Massenprotest gegen sexualisierte Gewalt
Von Christian Rothenberg und Dayan Djajadisastra
Köln - zahlreiche Menschen sind in Köln gegen sexuelle Gewalt auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich mehrere Tausend Menschen.
Die Kundgebung unter dem Motto "Gegen Patriarchale Gewalt" begann am Rudolfplatz und bewegte sich über die Ringe in Richtung Chlodwigplatz.
Die Organisatoren fordern mehr Schutz vor sexualisierter Gewalt und stärkere Präventionsmaßnahmen.
Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Auseinandersetzung zum Thema Gewalt gegen Frauen sind schwere Vorwürfe der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen (50), über die zuerst der "Spiegel" berichtet hatte.
Sie wirft ihm vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.
Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt Christian Schertz kündigte an, gegen die "initiale Berichterstattung" des "Spiegels" gerichtliche Schritte einzuleiten.
Zuletzt gab es bereits Demonstrationen gegen digitale Gewalt, unter anderem in Hamburg, wo Fernandes selbst auftrat.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa