Köln startet Gastro-Wettbewerb und belohnt Sieger mit Preisgeld

Köln - Die Domstadt sucht ihre schönsten Sommerlokale. Das Besondere: Die Gewinner dürfen sich über eine Geldprämie freuen.

Kölner Gastronomiebetriebe können beim Gastrosommer 2026 mit ihren Sommeraktionen teilnehmen und ein Preisgeld gewinnen. (Symbolfoto) © Alain Jocard/AFP/dpa

Initiiert wurde der Wettbewerb von KölnBusiness, der Wirtschaftsförderung der Stadt Köln. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen zu unterstützen und die lokale Wirtschaft zu stärken.

Genau aus diesem Antrieb heraus sind beim "Kölner Gastrosommer 2026" alle Restaurants der Stadt dazu aufgerufen, ihre sommerlichen Highlights zu zeigen.

Dabei ist es ganz egal ob gemütliche Café-Oase, stylische Bar oder kreative Snack-Ideen: Hauptsache Sommer-Feeling.

Das Ganze läuft über ein Förderprogramm und hat auch direkt ein ordentliches Preisgeld im Gepäck: Insgesamt werden in zwei Kategorien 10.000 Euro verteilt.

Dabei geht es um die schönste Sommeroase und die erfrischendsten Drinks & Snacks. In jeder Kategorie gibt es gleich drei Gewinner: Platz 1 kassiert 2500 Euro, Platz 2 1500 Euro und Platz 3 1000 Euro.