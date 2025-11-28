Kölner stimmen sich auf Weihnachten ein: Mitsingkonzert auf dem Severinskirchplatz

Köln – Schon zum 18. Mal laden die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) und die IG Severinsviertel zu einem besonderen Weihnachts-Highlight ein: Das beliebte Mitsingkonzert auf dem Severinskirchplatz.

Am 29. November 2026 um 14 Uhr treffen sich Groß und Klein am festlich geschmückten Weihnachtsbaum vor der Kirche.

Unterstützt vom bekannten Kölner Chor "Die Erben" werden Advents- und Weihnachtslieder gesungen. Alle dürfen fröhlich mitsingen.

Damit das auch leicht fällt, gibt es von der KVB kostenlos ein Liederbüchlein mit handgemalten, weihnachtlich-kölschen Illustrationen.

Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder der IG Severinsviertel: Glühwein für die Großen, Kinderpunsch für die Kleinen und das alles zu einem fairen Preis.