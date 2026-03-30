Kreativ, lecker, anders: Diesen Frühlings-Markt dürft Ihr nicht verpassen

Köln - Frühling liegt in der Luft und in Köln zieht mit dem FLOOOWMARKT ein neuer Pop-Up-Markt ins Belgische Viertel.

Stöbern, shoppen, schlendern: Beim Pop-up im Belgischen Viertel gibt’s Mode, Design und Vintage zum Entdecken. © marktfuergutesleben

Bei dem Event verwandelt sich das Stadtviertel für zwei Tage in einen Mix aus Mode, Kunst, Design und Streetfood. Los geht’s am 11. und 12. April in der Aachener Straße 48.

Auf rund 400 Quadratmetern soll es hier laut den Veranstaltern jede Menge zu entdecken geben. Vintage-Stücke treffen auf modernes Design, dazu gibt es Kunst, kreative Ideen und viele kleine Labels aus der Region.

Alles soll bewusst handgemacht, nachhaltig und lokal wirken. Ein wahrer Treffpunkt im Frühling zum Stöbern, Bleiben und Leute treffen.

Dazu gibt es Streetfood ohne Ende: Von Bowls über Snacks bis zu süßen Waffeln könnt Ihr Euch hier durchprobieren. Auch Wein und Drinks stehen bereit.