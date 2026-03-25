Nachfolger von "Moulin Rouge" steht fest: Erfolgsmusical kommt nach Köln
Köln - Vorhang auf und Bühne frei: Köln bekommt ein neues Musical! Im Sommer räumt die "Moulin Rouge"-Show ihren Platz in der Domstadt, nur wenige Monate später feiert der Nachfolger Premiere.
Ab November können Fans im blauen Zelt am Hauptbahnhof die gefeierte Neuinszenierung von Andrew Lloyd Webbers "Das Phantom der Oper" besuchen. Das hat die Produktionsfirma ATG Entertainment am Mittwoch mitgeteilt.
Erstmals aufgeführt wurde das Stück, das auf dem gleichnamigen Roman von Gaston Leroux (†58) basiert, bereits 1986. Seitdem hat die Aufführung eine echte Erfolgsgeschichte geschrieben: Über 160 Millionen Besucherinnen und Besucher haben das Musical in 217 Städten besucht. Hinzu kommen über 70 internationale Theaterpreise. Die Urfassung war zuletzt zwischen 2013 und 2015 in Deutschland zu sehen, damals in Hamburg.
Im Jahr 2012 feierte die Neuinszenierung unter der Regie von Seth Sklar-Heyn schließlich im Sydney Opera House Premiere. Es folgten weitere Stationen in Großbritannien, Nordamerika und Australien und zuletzt in Wien.
Das Stück wurde dabei so konzipiert, dass es auch in Häusern aufgeführt werden kann, in denen eine Umsetzung von Lloyd Webbers Original so nicht möglich wäre. Trotzdem wird der Musical Dome für das Bühnenbild von Paul Browns - inklusive eines imposanten Kronleuchters - komplett umgestaltet werden müssen.
Darum geht's im "Phantom der Oper"
"Das Phantom der Oper" erzählt die Geschichte eines musikbegeisterten, entstellten Mannes, der unter der Pariser Oper lebt und der Sopranistin Christine Daaé heimlich das Singen beibringt. Während die junge Frau dadurch zum Star in Frankreich aufsteigt, verliebt sich das "Phantom" in sie. Die Gefühle kann Christine allerdings nicht erwidern, weshalb der Maskierte sie entführt und in seine versteckten Katakomben führt.
Die erste Vorstellung in Köln findet am 15. November 2026 statt. Tickets sind ab sofort erhältlich. "Moulin Rouge" zieht hingegen nach Hamburg, wo es ab Herbst zu sehen sein wird.
Titelfoto: UK Tour/ATG Entertainment GmbH