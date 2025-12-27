NRW-Weihnachtsmärkte lassen sich auch nach den Feiertagen genießen

Köln - Nicht alle Buden schließen nach dem Fest: In einigen NRW ‑Städten könnt Ihr auch zwischen den Jahren noch über den Weihnachtsmarkt schlendern.

Weihnachtsmärkte in NRW haben zum Teil noch bis Anfang Januar geöffnet. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Die Advents‑Romantik geht über den 25. Dezember hinaus weiter: In größeren Städten wie Köln, Düsseldorf, Essen oder Dortmund bleiben Weihnachtsmärkte noch offen.

Besonders lange könnt Ihr in Köln auf dem Heumarkt bei "Heinzel's Wintermärchen" oder in Essen-Steele auf dem Steeler Weihnachtsmarkt bummeln. Hier geht der Markt sogar noch bis zum 4. Januar 2026.

Etwas kürzer, aber ebenfalls bis Ende Dezember geöffnet sind der Weihnachtsmarkt in Hagen, der Düsseldorfer Christmas Market in der Altstadt, der Weihnachtsmarkt in Duisburg sowie der Mönchengladbacher Weihnachtsmarkt.

Dazu zählt außerdem der Winterzauber in Wuppertal, der noch bis zum 29. Dezember Besucher empfängt.