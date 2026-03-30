Osterkirmes in Köln gestrichen: Streit geht vor Gericht

Köln - Schlechte Nachrichten für alle Rummel-Fans in Köln : Die Osterkirmes in Deutz fällt auch 2026 wieder ins Wasser. Grund ist ein heftiger Streit um die Vergabe der Veranstaltung, der mittlerweile vor Gericht gelandet ist.

Leere Fläche statt Karussells: In Deutz bleibt das Gelände an der Werft erneut ohne Osterkirmes. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

Dabei hat die Traditionskirmes am Deutzer Rheinufer eigentlich eine lange Geschichte: Über Jahrzehnte gehörten an Ostern und im Herbst Karussells, Lichter und der Duft von gebrannten Mandeln einfach dazu.

Doch inzwischen herrscht dort Stillstand. Grund ist ein erbitterter Machtkampf zwischen der Gemeinschaft Kölner Schausteller (GKS) und dem Schausteller Wilfried Hoffmann aus Leverkusen.

2024 ging die Lizenz per Losentscheid an Hoffmann, sehr zum Ärger der GKS. Danach wurde neu ausgeschrieben, doch ein endgültiger Zuschlag kam nie zustande.

Die Folge: Schon 2025 fielen die Oster- und auch die Herbstkirmes aus, 2026 setzt sich das Ganze nun fort.

Statt Riesenrummel gab es nur eine kleinere Ausweich-Kirmes in Rodenkirchen, die für viele aber keinen echten Ersatz darstellt.