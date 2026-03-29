Sommer, Sonne, neue Strecken: Köln/Bonn Airport baut Flugangebot aus
Köln - Die Zeitumstellung ist auch am Flughafen Köln/Bonn angekommen: Der neue Sommerflugplan bringt jede Menge neue Reiseziele für Urlauber aus der Region.
Insgesamt könnt Ihr ab sofort satte 115 Städte direkt erreichen. Besonders spannend: Mehrere neue Verbindungen nach Osteuropa und auf den Balkan sind dazugekommen.
Damit wächst das Angebot an europäischen Hauptstädten ordentlich. Inzwischen sind es 26, die ohne Umsteigen angeflogen werden können.
Auch Richtung Türkei wird noch mal kräftig aufgestockt. Der Airport rechnet bis Ende Oktober mit über 2,1 Millionen Passagieren für das beliebte Reiseziel. Neben Antalya wird es Verbindungen nach Trabzon, Sivas und Diyarbakir geben.
Außerdem werden ab sofort 15 Ziele in Italien, zwölf in Spanien sowie acht in Griechenland angeboten.
Mit dem neuen Sommerflugplan rücken auch beliebte Ziele für Kurztrips stärker in den Fokus. Darunter zum Beispiel Porto in Portugal oder auch Klagenfurt in Österreich.
Neu im Flugplan sind außerdem Funchal/Madeira, Bastia/Korsika, Erbil, Warna, Burgas, Jerewan und Pristina.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa