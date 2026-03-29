Sommer, Sonne, neue Strecken: Köln/Bonn Airport baut Flugangebot aus

Köln - Die Zeitumstellung ist auch am Flughafen Köln /Bonn angekommen: Der neue Sommerflugplan bringt jede Menge neue Reiseziele für Urlauber aus der Region.

Sommerflugplan gestartet: Vom Flughafen Köln/Bonn geht es jetzt in 115 Städte. (Archivfoto) © Federico Gambarini/dpa

Insgesamt könnt Ihr ab sofort satte 115 Städte direkt erreichen. Besonders spannend: Mehrere neue Verbindungen nach Osteuropa und auf den Balkan sind dazugekommen.

Damit wächst das Angebot an europäischen Hauptstädten ordentlich. Inzwischen sind es 26, die ohne Umsteigen angeflogen werden können.

Auch Richtung Türkei wird noch mal kräftig aufgestockt. Der Airport rechnet bis Ende Oktober mit über 2,1 Millionen Passagieren für das beliebte Reiseziel. Neben Antalya wird es Verbindungen nach Trabzon, Sivas und Diyarbakir geben.

Außerdem werden ab sofort 15 Ziele in Italien, zwölf in Spanien sowie acht in Griechenland angeboten.