TikTok dreht durch: The Neighbourhood 2026 live in Köln
Köln - "Sweater Weather"-Fans aufgepasst: The Neighbourhood kommen zurück nach Deutschland! Am 10. Mai 2026 steigt ein NRW-exklusives Konzert in der Kölner LANXESS arena.
Wie die Veranstalter am Montagabend bekannt geben, kommt die Band aus Kalifornien im Mai für ein einzigartiges Konzert in die Domstadt.
Weltweit bekannt wurden sie im Jahr 2013. Zuletzt waren sie 2020 mit ihrem Album "Chip Chrome & the Mono-Tones" hierzulande aktiv.
Nach fünf Jahren Pause melden sie sich jetzt mit ihrem neuen Album "(((((ultraSOUND)))))" zurück - und die Fans drehen schon jetzt durch.
Auf TikTok hat die Ankündigung in nur drei Stunden über 20.000 Likes gesammelt.
Fans dürfen sich auf einen energiegeladenen Abend mit einer Mischung aus alten Klassikern und brandneuen Songs freuen.
So sichert ihr euch Tickets für das Köln-Konzert
Die Band hat seit ihren ersten Hits wie "Female Robbery" eine unverwechselbare Mischung aus Indie, Alternative Rock und Hip-Hop entwickelt.
Mit über 4,1 Milliarden Streams allein für "Sweater Weather" gehören sie längst zu den größten Namen ihres Genres.
Telekom-Kunden können ab dem 5. November 2025 um 10 Uhr Prio-Tickets sichern, der Ticketmaster-Presale startet am 6. November und der allgemeine Vorverkauf am 7. November, jeweils um 10 Uhr.
Die Karten für das Konzert findet Ihr dann direkt im Ticketshop der Arena oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Titelfoto: Julien Galan