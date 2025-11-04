TikTok dreht durch: The Neighbourhood 2026 live in Köln

Köln - "Sweater Weather"-Fans aufgepasst: The Neighbourhood kommen zurück nach Deutschland! Am 10. Mai 2026 steigt ein NRW - exklusives Konzert in der Kölner LANXESS arena.

Die kalifornische Band The Neighbourhood meldet sich nach fünf Jahren Funkstille mit neuem Album und Welttournee zurück. © Julien Galan

Wie die Veranstalter am Montagabend bekannt geben, kommt die Band aus Kalifornien im Mai für ein einzigartiges Konzert in die Domstadt.

Weltweit bekannt wurden sie im Jahr 2013. Zuletzt waren sie 2020 mit ihrem Album "Chip Chrome & the Mono-Tones" hierzulande aktiv.

Nach fünf Jahren Pause melden sie sich jetzt mit ihrem neuen Album "(((((ultraSOUND)))))" zurück - und die Fans drehen schon jetzt durch.

Auf TikTok hat die Ankündigung in nur drei Stunden über 20.000 Likes gesammelt.

Fans dürfen sich auf einen energiegeladenen Abend mit einer Mischung aus alten Klassikern und brandneuen Songs freuen.