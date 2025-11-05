Von Neumarkt bis Dom: So teuer ist eine Tasse Glühwein 2025 in Köln

Köln - Nicht mehr lange, dann startet wieder die Weihnachtsmarkt-Zeit in Köln ! Schon jetzt stellt sich die Frage: Was kostet eigentlich der Glühwein?

Die Glühweinpreise auf den Kölner Weihnachtsmärkten bleiben dieses Jahr stabil. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Wie eine Umfrage bei den Veranstaltern der größten Märkte zeigt, bleibt die Domstadt 2025 preislich weitgehend stabil. Ganz im Gegensatz zu Düsseldorf, wo erstmals über 5 Euro pro Becher fällig werden.

Auf dem Markt der Engel am Neumarkt soll die Tasse Glühwein weiterhin 5 Euro kosten, also keine Änderung zum Vorjahr.

Am Hafenweihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum wird es dagegen leicht teurer: Statt 4,50 Euro zahlt man nun ebenfalls 5 Euro, plus Pfand.

Auch am Dom bleibt der Preis konstant: 5 Euro für Bio-Glühwein, egal ob rot, weiß oder rosé.