Zu voll, zu gefährlich? Köln kündigt Kneipen-Kontrollen an Karneval an

Köln - Nach der tödlichen Brandnacht in der Schweiz schaut Köln zum Karneval noch mal genauer hin: Die Stadt will in der heißen Phase stichprobenartig Kneipen und Clubs kontrollieren.

Aus Angst vor Überfüllung in bestimmten Kneipen und Läden will die Stadt Köln an Karneval genauer hinschauen. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Zuvor hieß es, dass während der jecken Tage niemand gezielt auf überfüllte Läden achten werde. Jetzt der Kurswechsel: Stadtdirektorin Andrea Blome kündigt an, dass Ordnungskräfte doch genauer hinschauen sollen.

Das geht aus einer Anfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger" hervor.

Auslöser ist die Brand-Katastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana, bei der in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben kamen und über 100 verletzt wurden.

Ein Ereignis, das laut Blome "uns alle zutiefst bestürzt" habe und deutlich mache, dass Sicherheit immer Vorrang haben müsse - "gerade auch in der anstehenden Karnevalszeit".