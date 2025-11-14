Ab zum Weihnachtsmarkt: Mit diesen Tipps gelangt Ihr stressfrei in die City

Köln - In Köln droht in der Vorweihnachtszeit wieder Verkehrschaos. Wie Ihr am entspanntesten zu den Weihnachtsmärkten kommt, lest Ihr hier.

Die Weihnachtsmärkte in Köln starten am Freitag, dem 14. November. (Archivbild) © Christoph Reichwein/dpa

Damit Ihr nicht stundenlang auf den Straßen festhängt, verstärkt die KVB ihr Angebot in Bus und Bahn.



Auf den wichtigsten Strecken wie der Ost-West-Achse sind die Linien 1, 7 und 9 dicht getaktet, damit Ihr schnell durchkommt. Und am verkaufsoffenen Sonntag (7. Dezember) fährt die Linie 1 sogar im 7,5-Minuten-Takt.

Wer lieber frische Luft schnappt, kann auch in den Wintermonaten auf die KVB-Räder zurückgreifen. Rund um die Weihnachtsmärkte stehen genug Leihbikes.

Für alle, die trotzdem mit dem Auto kommen müssen: Es gibt wieder die beliebte Kooperation mit Parkhäusern und P&R-Anlagen.

Dazu zählt das Parkhaus der LANXESS-arena und des Kaiser-Wilhelm-Rings sowie die P&R-Anlage Haus Vorst. Wer dort zwischen 9 und 16 Uhr parkt, kann mit seinem Ticket bis zu fünf Personen kostenlos im gesamten Kölner Nahverkehr mitnehmen.