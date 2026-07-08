Unrühmlicher Spitzenplatz: Diese Kölner Straßen sind echte Unfall-Hotspots

Köln - Traurige Bestmarke: Im neuen Unfallatlas des Landes NRW fällt Köln gleich mehrfach auf. Vor allem an einigen Verkehrsknotenpunkten kracht es immer wieder.

Der Unfallatlas 2025 macht deutlich, an welchen Kölner Kreuzungen besondere Vorsicht geboten ist. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Bei dem Unfallatlas handelt es sich um eine interaktive Karte des Landes NRW, die zeigt, wo sich Verkehrsunfälle mit Personenschäden besonders häufig ereignet haben - unabhängig davon, ob Autos, Fahrräder, Motorräder oder Fußgänger beteiligt waren.

Und siehe da: Köln ist weit vorne mit dabei. Besonders die Kreuzung Subbelrather Straße/Ehrenfeldgürtel sticht hervor. Hier zählt die Statistik für das Jahr 2025 insgesamt 17 Verkehrsunfälle.

Noch häufiger gekracht hat es nur in Münster. Dort wurden an einer einzigen Kreuzung 20 Unfälle registriert.

Betrachtet man allein die Unfälle mit Autos, liegt die Domstadt im NRW-Vergleich sogar an der Spitze. Hier findet sich der größte Unfallschwerpunkt (16 Unfälle) im Bereich Frankfurter Str./Steinstraße/Maarhäuser Weg.