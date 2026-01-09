Frachter auf Grund gelaufen: Kölner Schifffahrt kurz lahmgelegt

Köln - Ein 110 Meter langer Frachter ist in der Nacht zu Freitag auf der Deutzer Platte auf Grund gelaufen. Für die Bergung musste der Rhein stundenlang gesperrt werden.

Die Wasserschutzpolizei und das Wasserstraßenamt kümmerten sich die Bergung des festgefahrenen Schiffs. (Symbolbild) © Markus Lenhardt/dpa

Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Kapitän zunächst noch, das Schiff selbst wieder flottzukriegen - jedoch ohne Erfolg.

Daraufhin wurden die Wasserschutzpolizei und das Wasserstraßenamt alarmiert. Am Mittag konnte das Schiff dann abgeschleppt werden.

Die Sperrung betraf einen rund 8 Kilometer langen Rheinabschnitt und dauerte etwa von etwa 12 bis 13.20 Uhr. Sieben Schiffe warteten währenddessen vor der Sperre.

Nach der Bergung wurde der Frachter am Stadthafen Köln, Höhe Rheinauhafen, sicher festgelegt. Eine Weiterfahrt ist erst möglich, wenn der Rheinpegel wieder steigt.