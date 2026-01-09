Frachter auf Grund gelaufen: Kölner Schifffahrt kurz lahmgelegt
Köln - Ein 110 Meter langer Frachter ist in der Nacht zu Freitag auf der Deutzer Platte auf Grund gelaufen. Für die Bergung musste der Rhein stundenlang gesperrt werden.
Wie die Polizei mitteilt, versuchte der Kapitän zunächst noch, das Schiff selbst wieder flottzukriegen - jedoch ohne Erfolg.
Daraufhin wurden die Wasserschutzpolizei und das Wasserstraßenamt alarmiert. Am Mittag konnte das Schiff dann abgeschleppt werden.
Die Sperrung betraf einen rund 8 Kilometer langen Rheinabschnitt und dauerte etwa von etwa 12 bis 13.20 Uhr. Sieben Schiffe warteten währenddessen vor der Sperre.
Nach der Bergung wurde der Frachter am Stadthafen Köln, Höhe Rheinauhafen, sicher festgelegt. Eine Weiterfahrt ist erst möglich, wenn der Rheinpegel wieder steigt.
Die Polizei vermutet, dass das Schiff zu schwer beladen war. Gegen den Kapitän läuft ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.
Nach dem Vorfall wurde mit Bojen eine sichere Zone für andere Schiffe eingerichtet.
Titelfoto: Markus Lenhardt/dpa