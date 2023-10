Köln erwartet Massenandrang zum Karnevals-Auftakt: Besondere Herausforderung kommt hinzu

Köln - Der Beginn der Karnevalssaison ist für Köln immer eine Herausforderung, weil jede Menge Partytouristen in die Stadt strömen. Diesmal fällt der 11.11. allerdings auch noch auf einen Samstag. Dazu kommt die angespannte Situation infolge des Gaza-Kriegs .

Auf der Zülpicher Straße herrscht an Karneval Hochbetrieb: Vor allem junge Jecke sammeln sich hier. © Thomas Banneyer/dpa

Mit 1000 Polizisten, 180 Ordnungsamts-Mitarbeitern und mehr als 1000 privaten Sicherheitskräften will die Stadt Köln den erwarteten Ansturm zum 11.11. kontrollieren.

Da der Karnevals-Auftakt diesmal auf einen Samstag fällt, wird mit einem Massenandrang von Partytouristen gerechnet. Bereits in den vergangenen Jahren sei die Zahl der Feiernden "exponentiell gestiegen", sagte am Freitag die Leiterin des Ordnungsamtes, Athene Hammerich.

Die meisten Besucher steuerten sofort den Bereich um die Zülpicher Straße, das sogenannte "Kwartier Latäng", an. "Gerade die jungen Leute, die aus dem ganzen Bundesgebiet mittlerweile anreisen, wollen eben auf die Zülpicher", sagte Hammerich. "Das ist der place to be. Mit der Begründung: Da sind alle."

Eine besondere Herausforderung ergibt sich in diesem Jahr aus dem Umstand, dass in dem Viertel auch die größte Kölner Synagoge liegt.