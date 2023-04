Laut Umfrage: Köln gehört zu den dreckigsten Städten Deutschlands

In Köln landet Müll verhältnismäßig oft auf der Straße und sorgt für ein unaufgeräumtes Stadtbild. © picture alliance/dpa

In einer deutschlandweiten Umfrage der Nachrichtenseite "t-online" haben Leserinnen und Leser abgestimmt, welche Städte am dreckigsten sind. Köln landete dabei auf dem dritten Platz. Nur Berlin (Platz 1) und Duisburg schneiden schlechter ab.

In der Umfrage ging es um Großstädte mit mehr als 300.000 Einwohnern. Ob nun Müll auf den Gehwegen, in den städtischen Gewässern oder verdreckte Straßen: Viele Städte scheinen in Deutschland nicht Herr der Lage zu werden.

In der Umfrage wird schnell deutlich: Von 25.000 Befragten sind 44,9 Prozent der Meinung, dass Berlin die dreckigste Stadt des Landes ist.

Zwar "gewinnt" die Hauptstadt mit deutlichem Abstand, doch es folgt Duisburg mit 8,3 Prozent. Danach reihen sich die Städte dicht an dicht. Auffällig jedoch: Auf dem dritten Platz landet Köln mit 7,3 Prozent.

Dass in Köln mit dem Müll gekämpft wird, ist auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker (66) ein Dorn im Auge. Im Podcast der Instagram-Meme-Seite "koelnistkool" wurde die 66-Jährige gefragt, welche Sache sie sofort ändern würde.

"Das wäre das Müllaufkommen, was ich mit einem Schnipp gerne beseitigen würde. Die Leute insgesamt sind viel rücksichtsloser", schilderte sie ihren Eindruck. Man solle nicht alles stehen und liegen lassen, denn insbesondere nach Events sei es "besonders schlimm".