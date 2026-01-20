Nach dem Großmarkt-Aus: So geht es auf dem Gelände weiter

Köln - Der Großmarkt ist seit Ende 2025 Geschichte, aber der Müll war erst mal geblieben. Für das geplante Wohnviertel, das dort entstehen soll, gibt die Stadt nun Vollgas in Sachen Aufräumarbeiten.

Die denkmalgeschützte Großmarktmarkthalle bleibt dem Areal erhalten und soll zu einem modernen Food Hub oder öffentlichen Zentrum umgebaut werden. © Stadt Köln

Seit Anfang des Jahres ist die Stadt Köln auf dem Gelände im Stadtteil Raderberg im Einsatz und hat dort ordentlich geschuftet.

Rund 250 Tonnen Marktabfälle wurden bereits entsorgt, wie die Verantwortlichen gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger mitteilten.

Seit Monaten hatten sich vor der denkmalgeschützten Markthalle riesige Müllberge aufgetürmt. Jetzt werden die Haufen langsam kleiner.

Eigentlich hätten die Händlerinnen und Händler, die ihre Betriebe bis zum 31. Dezember 2025 schließen mussten, das Gelände sauber hinterlassen müssen.

Wo sich die Verursacher des Mülls aber nicht mehr ermitteln lassen, bleibt die Stadt auf den Kosten sitzen.