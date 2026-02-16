Rosenmontagszug im Ticker: Prinz passiert den Kölner Dom!

Der TAG24-Liveticker versorgt dich mit den wichtigsten Informationen zum absoluten Highlight des Kölner Straßenkarnevals: dem Rosenmontagszug.

Von Maurice Hossinger, Florian Fischer, Jonas Reihl

Köln - Mit dem Rosenmontagszug erreicht der Kölner Karneval seinen Höhepunkt. TAG24 behält für Dich die Narrenkappe auf und versorgt Dich im Liveticker mit den wichtigsten Infos zum größten Zoch in Deutschland.

Die Stimmung rund um den Rosenmontagszug ist trotz des Wetters weiterhin ausgelassen. © Oliver Berg/dpa Auch in diesem Jahr fällt der Startschuss für den Rosenmontagszug an der Severinstorburg am Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt. Los geht es um 10 Uhr. Die ersten Wagen sollen dann gegen 13.45 Uhr den Endpunkt an der Gregorius-Maurus-Straße (ehemals Mohrenstraße) erreichen. Bis dahin werden sich allerdings längst noch nicht alle Teilnehmer am Chlodwigplatz in Bewegung gesetzt haben – bis die letzten Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen den Zugweg absolviert haben, dauert es in der Regel noch einige Stunden länger. Alle aktuellen Entwicklungen rund um den Rosenmontagszug findest Du hier im TAG24-Newsticker.

18.53 Uhr: Prinz passiert den Dom

Inzwischen hat auch die Prinzengarde den Kölner Dom passiert. Und nach ihr natürlich auch Prinz Niklas I. Währenddessen haben Bauer und Jungfrau den Zoch bereits erfolgreich beendet.

17.49 Uhr: Entwarnung vom Wetterdienst

Der Rosenmontagszug ist wohl vom Gewitter verschont geblieben. Trotz des seit rund einer Stunde anhaltenden Regens soll sich die Wetterlage über Köln wohl nicht mehr zuspitzen. Laut des Deutschen Wetterdienstes gäbe es keine größere Warnlage mehr. ...Petrus hatte wohl ein Hätz für Kölle.

Vielerorts fing es in Köln richtig an zu schütten - die Jecken machten sich mit Regenschirmen auf den Heimweg. © Henning Kaiser/dpa

16.50 Uhr: Gewitter im Anflug, Pferde müssen raus

Offenbar soll eine Wetterfront mit ordentlich Regen und Gewitter im Anflug auf die Domstadt sein. Die Zugleitung hat deshalb entschieden, alle noch im Zug laufende Pferde und Kutschen an der nächstmöglichen Auslassstelle herauszulassen. Pferdetransporter sollen die Tiere im Anschluss abholen. Die Entscheidung soll eine mögliche Panik der Tiere vermeiden.

16.16 Uhr: Zug läuft weiterhin

Langsam aber sicher marschiert das Zugende in Richtung Feierabend. Der diesjährige Rosenmontagszug endet übrigens erstmals in der Gregorius-Maurus-Straße - auch wenn sich der Ort zum Vorjahr nicht verändert hat. Das liegt an der Umbenennung der vorherigen Mohrenstraße im Oktober 2025.

Auch in diesem Jahr sind haufenweise Persiflagen-Wagen in Kölle unterwegs. © Oliver Berg/dpa

15.24 Uhr: Zugleiter enthüllt neues Motto für 2027

Die aktuelle Session ist noch nicht beendet, da ist das neue Motto schon enthüllt! Vor den Augen aller Jecken auf der Severinstraße enthüllt Zugleiter Marc Michelske das neue Motto für 2027: "Morje es, wat do drus mähs!"

Während der Feierlichkeiten auf der Severinstraße verkündet Zugleiter Marc Michelske das Motto für die neue Karnevalssession. © Oliver Berg/dpa

15.15 Uhr: Der Prinz ist da

Der Prinz kütt! Prinz Niklas fährt in diesem Moment durch die Severinstorburg und lässt sich von allen Karnevalisten am Straßenrand feiern. Was für ein Anblick!

Prinz Niklas fährt unter Konfettiregen und Applaus von den Straßenseiten über die Severinstraße. © Oliver Berg/dpa

14.50 Uhr: Etliche Staus verhindern Weiterfahrt

Erste dicke Panne des Tages! Der Wagen der Kölsche Huhadel ist eben nicht mehr angesprungen und hat eine klaffende Lücke im Zoch hinterlassen. Auch auf Höhe des Kaufhofs ging kurzzeitig nichts mehr. Mittlerweile rollt das jecke Treiben aber wieder überwiegend flüßig und nach Regelbetrieb.

Trotz der 1:3-Pleite beim VfB Stuttgart lässt es sich FC-Trainer Lukas Kwasniok (3.v.l.) nicht nehmen am Rosenmontagszug teilzunehmen. © Oliver Berg/dpa

13.46 Uhr: Auch die Kölner Polizei ist in Feierlaune

Über 1500 Einsatzkräfte der Kölner Polizei sind am Montag rund um den Rosenmontagszug im Einsatz. Dass sie trotzdem jede Menge Spaß haben können, zeigt ein Instagram-Video der "Kölschen Hofburg", der offiziellen Residenz des Kölschen Dreigestirns im Dorint Hotel am Heumarkt. Zu sehen ist eine Polizistin, die gemeinsam mit Moderator Lukas Wachten zum Karnevalshit "Oben unten" von den Räubern die Hüften schwingt.

13.24 Uhr: Fahrzeug der Luftflotte muss ausgetauscht werden

Mitten auf der Schildergasse kommt eine Bimmelbahn der Luftflotte ins Stocken. Das Fahrzeug der 24. Gruppe wird per Muskelkraft Richtung Neumarkt geschoben und da ausgetauscht. In Kölle geht eben auch an diesem besonderen Tag alles Hand in Hand.

13.14 Uhr: Jetzt werden auch AfD und Trump aufs Korn genommen

Ob dieses Motiv Donald Trump gefallen wird? © Oliver Berg/dpa

"Mer dun et, weil mer blauäugig sin" - mit dieser Überschrift kritisieren die Kölschen Karnevalisten die AfD. © Oliver Berg/dpa

Nun rollen die mit Spannung erwarteten Persiflage-Wagen gegen die AfD und US-Präsident über die Straßen Kölns. Zu sehen ist unter anderem eine blaue, an das Dschungelbuch angelehnte Schlange, die einen deutschen Michel hypnotisiert. Auf dem Wagen steht zudem: "Mer dunn et, weil mer blauäugig sind." Der andere Wagen zeigt den entblößten Trump, wie er sich mit heruntergelassener Hose und nacktem Gesäß bückt. Der Clou: Auf seinem Hinterteil prangen etliche Kussmotive, etwa von NATO, EU, FIFA, aber auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU). Die Botschaft dürfte klar sein ...