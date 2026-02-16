Rosenmontagszug im Ticker: Karnevalisten fordern Freiheit für den Iran mit provokantem Wagen

Der TAG24-Liveticker versorgt dich mit den wichtigsten Informationen zum absoluten Highlight des Kölner Straßenkarnevals: dem Rosenmontagszug.

Von Jonas Reihl

Köln - Mit dem Rosenmontagszug erreicht der Kölner Karneval seinen Höhepunkt. TAG24 behält für Dich die Narrenkappe auf und versorgt Dich im Liveticker mit den wichtigsten Infos zum größten Zoch in Deutschland.

Mit diesem provokanten Persiflage-Wagen kritisieren die Karnevalisten deutlich die Vorgänge im Iran. © Jonas-Erik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Auch in diesem Jahr fällt der Startschuss für den Rosenmontagszug an der Severinstorburg am Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt. Los geht es um 10 Uhr. Die ersten Wagen sollen dann gegen 13.45 Uhr den Endpunkt an der Gregorius-Maurus-Straße (ehemals Mohrenstraße) erreichen. Bis dahin werden sich allerdings längst noch nicht alle Teilnehmer am Chlodwigplatz in Bewegung gesetzt haben – bis die letzten Wagen, Fußgruppen und Musikkapellen den Zugweg absolviert haben, dauert es in der Regel noch einige Stunden länger. Köln Lokal "Schull- und Veedelszöch" ziehen durch Köln: "Make Alaaf not War" Alle aktuellen Entwicklungen rund um den Rosenmontagszug findest Du hier im TAG24-Newsticker.

11.35 Uhr: Rote Funken auf dem Weg zum Aufstellplatz

Die Roten Funken machen sich bereit! Mit jeder Menge musikalischer Begleitung ziehen die Roten Funken derzeit durch die Südstadt, um sich zum Aufstellplatz zu begeben. Da muss kurzerhand auch mal der Verkehr auf der Rheinuferstraße ausgebremst werden.

11.16 Uhr: Karnevalisten fordern Freiheit für den Iran mit provokantem Wagen

Bis zuletzt hat das Festkomitee Kölner Karneval den letzten Persiflage-Wagen streng geheim gehalten, nun ist die Katze aus dem Sack: Zu sehen sein ist der iranische Politiker und Religionsführer Ali Chamenei (86), wie er blutrünstig sein eigenes Volk verschlingt. Eine deutliche Kritik an den Vorgängen in der islamischen Republik. Wie der "WDR" berichtet, musste der Wagen sogar unter Polizeischutz von der Wagenbauhalle bis zum Zug-Startort am Chlodwigplatz eskortiert werden.

10.50 Uhr: Zoch schon jetzt fast zehn Minuten verspätet

Nach nicht einmal einer Stunde hat der Zoch schon eine Verzögerung von fast zehn Minuten. Geht das so weiter, dürfen sich die Närrinnen und Narren am Wegesrand noch lange über Kamelle und Strüßjer freuen.

Der Vorstand des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn (l), posiert mit Nathanael Liminski (40, CDU), Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, mit Karnevalisten des Blau-Gelben Kreuzes für ein Foto. © Oliver Berg/dpa

Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) lässt sich eine Teilnahme am Rosenmontagszug nicht entgehen. © Oliver Berg/dpa

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche prominente Namen aus Kultur, Kirche und Politik beim Rosenmontagszug in Köln dabei. So werden unter anderem Europaparlaments-Vizepräsidentin Katarina Barley (57, SPD) und NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) auf dem Wagen von Zugleiter Marc Michels mitfahren, während Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski (40, CDU) mit Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn unterwegs sein wird. Aus den Reihen der Kirche werden darüber hinaus der Berliner Erzbischof Heiner Koch (71), Frank Johannes Hensel, Direktor des Diozesan-Caritasverbands und Eva-Maria Welskop-Deffaa, Präsidentin des Deutschen Caritasverbands, am Zug teilnehmen. Der 1. FC Köln entsendet indes Shootingstar Said El Mala (19), Ragnar Ache (27) und Trainer Lukas Kwasniok (44) zum größten Karnevalsumzug Deutschlands. Und auch die Musikszene wird prominent vertreten sein: Neben Rapper Mo-Torres (bürgerlich Moritz Helf, 36) und seinem Co-Star Deniz Selcuk alias Cengiz werden auch die Kölner Karnevalsbands Paveier und Kasalla sowie Kult-Sängerin Marita Köllner (67) mit dabei sein.

10.13 Uhr: Jecke setzen Zeichen gegen russischen Angriffskrieg auf Ukraine

Der Kölsche Karneval setzt ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine: Schon kurz nach Start des Zochs gehen Mitglieder des ukrainischen Hilfsvereins Blau-Gelbes-Kreuz durch die Severinstorburg. In ihren Händen halten sie Schilder mit Satire-Motiven von Jacques Tilly sowie frühere Putin-Darstellungen aus dem Kölner Rosenmontagszug.



Zugleiter Marc Michelske hat pünktlich den Startschuss für den Rosenmontagszug gegeben. © Oliver Berg/dpa

Pünktlich um 10 Uhr hat Zugleiter Marc Michelske den Kölner Rosenmontagszug mit einem Countdown feierlich eröffnet. Mit Tanz und lautem Gesang starten die Kölschen Jecken ihren Umzug.

Auch in diesem Jahr wird der WDR wieder den Rosenmontagszug in Köln live übertragen. Los geht es schon um 9.30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Sabine Heinrich und Guido Cantz. Zudem wird Komiker und Schauspieler Martin Klemmnow als Reporter Stimmungsbilder der Besucherinnen und Besucher einfangen.

9.05 Uhr: Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet

Der Tanzkorps Kölner Rheinveilchen e.V. ist natürlich auch am Start. © Oliver Berg/dpa

Trotz des schlechten Wetters rechnet die Stadt im Vorfeld mit etwa 12.000 jecken Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die auf der rund 8,5 Kilometer langen Strecke etwa 300 Tonnen Kamelle (Süßigkeiten) und über 300.000 Strüßjer (Blumensträuße) verteilen.

8.53 Uhr: So fahren Bus und Bahn am Rosenmontag

Die KVB-Haltestelle "Chlodwigplatz" wird während des Rosenmontagszugs nicht bedient. (Archivbild) © Christoph Selbach / Kölner Verkehrs-Betriebe AG

Wie die Stadt mitteilt, fahren die Bahnen am Rosenmontag nach dem regulären Freitagsfahrplan, die Busse nach dem Sonntagsfahrplan. Ab dem frühen Dienstagmorgen um 1.15 Uhr erfolgt der Nachtverkehr außerdem im 30-Minuten-Takt. Zudem entfallen zeitweise einige Haltestellen: So können die Linien 1, 7 und 9 voraussichtlich zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr nicht zwischen "Neumarkt" und "Heumarkt" verkehren, während die Linie 15 weder "Chlodwigplatz" noch "Ubierring" anfährt. Darüber hinaus entfällt während des Rosenmontagszugs die Haltestelle "Kartäuserhof" komplett.

8.36 Uhr: Die ersten Jecken versammeln sich

Entlang der Zugstrecke, hier auf der Severinstraße, sichern sich die ersten Närrinnen und Narren am Montagmorgen bereits die besten Plätze. © Christoph Reichwein/dpa

Trotz der düsteren Wetteraussichten füllen sich die Straßen in Köln allmählich. Entlang der Zugstrecke sichern sich die ersten Jecken seit den Morgenstunden die besten Plätze, insbesondere im Bereich der Severinstraße.