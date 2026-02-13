Sicherheitsvorfall am Flughafen Köln/Bonn: Flugbetrieb eingestellt!

Köln - Aufgrund eines Sicherheitsvorfalls ist der Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn derzeit weitgehend eingestellt.

Der Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn ist zurzeit weitgehend eingestellt. © Sascha Thelen/dpa

Abflüge seien nicht mehr möglich, weil der Sicherheitsbereich gesperrt sei, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. "Es besteht akut keine Gefahr für Leib und Leben von Menschen, es ist eine vorsorgliche Maßnahme, die wir als Polizei treffen", hieß es.

Um 6.37 Uhr seien die Luftsicherheits-Kontrollstelle demnach geschlossen und der Sicherheitsbereich des Terminals 1 und 2 durch die Bundespolizei geräumt worden.

"Das ist eine vorsorgliche Maßnahme", betonte der Sprecher. "Die Maßnahmen dauern aktuell noch an, und wir können auch derzeit noch nicht sagen, wann sie abgeschlossen sind."

Zu dem Sicherheitsvorfall selbst könne man derzeit noch keine konkreten Angaben machen, "weil wir selbst auch noch in der Aufklärung sind und da nur gesicherte Aussagen machen wollen", so der Sprecher.