Sperrungen, Regeln und Verbote: Das müssen die Jecken vor dem Karnevalsauftakt wissen

Köln - Etliche Bars und Kneipen, vergleichsweise günstige Preise und eine ausgelassene Stimmung ziehen Jahr für Jahr abertausende Jecken ins "Kwartier Latäng". Ein umfassendes Sicherheitskonzept soll den Ansturm in geregelte Bahnen lenken.

Anwohner sowie Geschäftsinhaber erhalten mit einem Ausweisdokument an allen Sperren Einlass ins Viertel. Die Stadt empfiehlt jedoch, den Zugang aus Richtung Uni-Mensa zu nutzen.

Auf diese Weise wollen die Organisatoren verhindern, dass Feiernde in Hauseingänge urinieren oder zu großer Lärm die Bewohnerinnen und Bewohner stört.

Um dem massenhaften Ansturm gerecht werden zu können und Anwohnerinnen und Anwohner zu schützen, will die Stadt Köln einige Nebenstraßen rund um Rathenauplatz und Zülpicher Platz komplett sperren.

Darüber hinaus wird die Synagoge in der Roonstraße, die an das "Kwartier Latäng" grenzt, wie schon zum Sessionsauftakt durch Gitter besonders gesichert. Ähnliche Maßnahmen rund um den Kölner Dom soll es allerdings zunächst nicht geben.

Ebenfalls neu in diesem Jahr: Erstmals werden der Aachener Weiher und zwei nahe liegende Wäldchen abgesperrt, um der massiven Vermüllung der Grünflächen entgegenzuwirken.

Neu in diesem Jahr ist allerdings eine Ausweichbühne für etwa 7500 Feiernde auf dem Hohenstaufenring, Ecke Schaafenstraße. Unter dem Motto "Karneval Open(R)ing" heizen hier unter anderem die Bands "Kuhl un de Gäng" und "Rhythmussportgruppe" der Masse gehörig ein.

Daneben hat die Stadt Ausweichflächen für das Party-Volk geschaffen. So können auf der Uni-Wiese bis zu 50.000 Menschen wie schon zum Sessionsauftakt am 11. November ausgelassen feiern.

"Mehr Spaß ohne Glas" - unter diesem Motto richtet die Stadt Köln auch in diesem Jahr ein ausgedehntes Glasverbot in der Innenstadt ein. © Thomas Banneyer/dpa

Um Verletzungen vorzubeugen, richtet die Stadt Köln auch in dieser Session wieder ein weit ausgedehntes Glasverbot in den Partyzonen ein. Das Motto: "Mehr Spaß ohne Glas". Jecken, die eine Flasche oder ein Glas dabei haben, bekommen an den Kontrollstellen Becher zum Umfüllen.

Außerdem richtet die Stadt eine spezielle Bitte an das Partyvolk - insbesondere die Männer dürften sich hier angesprochen fühlen: Bei Bedarf soll eine von den mehr als 1000 mobilen Toiletten oder Urinalen genutzt werden. Wildpinkeln wird in allen Fällen mit einem Bußgeld bis zu 200 Euro bestraft werden.

Darüber hinaus wird die Kölner Feuerwehr an Weiberfastnacht und Rosenmontag erstmals ein Notfallversorgungszentrum am Berufskolleg Humboldtstraße aufstellen, in dem medizinisches Fachpersonal stark alkoholisierte Menschen betreut.

Dadurch sollen die umliegenden Krankenhäuser entlastet werden.