Weltkriegsbombe in Köln-Lindenthal: Evakuierung startet ab 9 Uhr

Köln - Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Köln -Lindenthal müssen am Montag (11. Mai) rund 4100 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung beginnt laut Stadt Köln ab 9 Uhr.

Wegen des Bombenfunds in Köln-Lindenthal läuft am Montag ein großer Evakuierungseinsatz. Rund 4100 Menschen sind betroffen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Bei Bauarbeiten war am Freitag im Bereich "Am Mönchshof" eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder entdeckt worden. Rund um den Fundort gilt ein Evakuierungsradius von 500 Metern.

Auch das St.-Elisabeth-Krankenhaus Hohenlind muss geräumt werden, zudem bleiben sämtliche Schulen und Kitas innerhalb der Sperrzone geschlossen.

Für betroffene Anwohner hat die Stadt außerdem eine interaktive Karte zum Gefahren- und Evakuierungsbereich veröffentlicht.

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