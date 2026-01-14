Wilk-Nachfolger gefunden: Er wird neuer Präsident der Kölner Bezirksregierung

Köln - Eine Woche, nachdem Dr. Thomas Wilk (55) den Rückzug aus seinem Amt als Präsident der Kölner Bezirksregierung bekannt gegeben hat, steht sein Nachfolger fest.

Bis zuletzt war Gregor Lange (64) Leiter des Polizeipräsidiums Dortmund. (Archivbild) © Bernd Thissen/dpa

Wie das Land NRW mitteilt, habe die Landesregierung in ihrer Kabinettssitzung am Dienstag beschlossen, Gregor Lange (64) zum neuen Oberhaupt der Bezirksregierung der Rhein-Metropole zu machen. Die offizielle Ernennung soll demnach am 1. März erfolgen.

Ausschlaggebend für die Entscheidung für Lange, der seit 2014 die Polizei in Dortmund leitet, sei sein großer Erfahrungsschatz im höheren Verwaltungsdienst gewesen, betont das Land NRW in der Mitteilung. Unter anderem war der 64-Jährige in den Bezirksregierungen Arnsberg, Düsseldorf und Münster sowie im Innenministerium und der Landtagsverwaltung tätig.

"Er steht für klare Führung, rechtsstaatliches Handeln und eine enge Verzahnung von Verwaltung, Politik und Sicherheitsbehörden", betont die Landesregierung außerdem. Hinzu kämen seine "fachliche Eignung, Führungserfahrung und Verwaltungskompetenz".

Zugleich hat die Regierung beschlossen, Wilk schon zum 1. Februar von seinen Aufgaben zu entbinden und den 55-Jährigen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Damit sei man den Wünschen des Juristen gefolgt, heißt es.