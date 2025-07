Riesige Investition: Köln pumpt Millionen in Schulen! Das alles ist geplant

Köln - Gute Nachrichten für alle Kölner Schüler: Die Stadt hat in ihrer jüngsten Sitzung am 3. Juli Nägel mit Köpfen gemacht und stellt jede Menge Geld für neue Schulprojekte bereit.

Damit Schüler und Lehrer sich in ihren Klassenräumen wieder wohlfühlen können, hat die Stadt Köln ein riesiges Investitionspaket beschlossen. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Dazu gehören Neubauten, Sanierungen und ein dickes Technik-Upgrade.

So sollen zum Beispiel an der katholischen Hauptschule am großen Griechenmarkt zwei moderne Holzmodulbauten entstehen, die alte, marode Container ersetzen. Kostenpunkt: rund 6,9 Millionen Euro.

Auch die katholische Grundschule Horststraße bekommt einen Erweiterungsbau mit Sporthalle, Mensa und Gruppenräumen für den Ganztagsbetrieb (25,6 Millionen Euro).

Daneben soll auch an anderen Standorten kräftig gewerkelt werden: Das Schulzentrum Hardtgenbuscher Kirchweg wird für knapp 63 Millionen Euro umgebaut und bekommt neue Unterrichtsräume, eine Einfachturnhalle und zusätzliche Speiseflächen.