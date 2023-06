Hündin Amy hat so viel Liebe zu verschenken! Darauf fährt die zuckersüße Terrier-Lady ganz besonders ab

Helfen sollen dabei "souveräne Menschen, die sie fair führen und ihr einen gut strukturierten Rahmen bieten können" heißt es im putzigen Beitrag auf Instagram, den das Tierheim am gestrigen Mittwoch verbreitete.

Die soll, ginge es nach den Mitarbeitenden des Tierheims, so schnell wie möglich gefunden werden. Amy kann es nämlich kaum noch abwarten, das Kapitel Tierheim hinter sich zu bringen.

Die Terrier-Hündin kann ihren Auszug aus dem Tierheim kaum noch erwarten. © Homepage/Tierheim Troisdorf

Erste Eindrücke können mögliche Interessenten und die Fans des Tierheims schon im Post sammeln. In einem kurzen Video turnt Amy durch die Natur und geht friedlich und ohne Probleme auf große Entdeckungstour.

Die erhofft sich die bildhübsche Hündin auch in Zukunft mit liebevollen Menschen an ihrer Seite. "Es wird Zeit, dass ihre neuen Menschen auf sie aufmerksam werden", schreibt das Tierheim und wirbt dafür, den Beitrag auf Instagram zu teilen, was das Zeug hält.

Auf Artgenossen im selben Haushalt steht Amy übrigens nicht. Wenn sie sich einmal in die Herzen ihrer neuen Besitzer geschlichen hat, "möchte sie diesen Platz ungern mit anderen Artgenossen teilen".

Naturfreunde mit ganz viel Liebe im Gepäck und dem Hang zur Entspannung sind bei Amy genau an der richtigen Adresse. Die Terrier-Lady würde sich daher über unzählige Interessenten freuen.

Diese dürfen sich entweder telefonisch beim Tierheim Troisdorf unter der 022411277700 oder per Mail an vermittlung@tierheim-troisdorf.de nach Amy erkundigen.