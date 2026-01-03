Winter gibt in Köln Vollgas: Schnee, Frost und glatte Straßen

Köln - Wer in den nächsten Tagen in Köln herausmuss, sollte lieber ein paar Minuten früher losfahren und Handschuhe einpacken.

Schnee, Frost, Wind: Der Winter bricht über Köln und das Umland herein. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zeigt der Winter in den nächsten Tagen nochmal, was er drauf hat.

Am Samstagmorgen liegen die Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, tagsüber kommt das Thermometer kaum über 1 bis 3 Grad hinaus.

Dazu weht ein frischer Wind, der sich besonders mittags bemerkbar macht. Bis zum Abend kann sich sogar ein paar Zentimeter Neuschnee ansammeln.

Am Sonntag geht es ähnlich weiter: viele Wolken, immer wieder Schnee und zwischendurch kurze, kräftige Schauer. Die Temperaturen bleiben im Keller und pendeln zwischen 0 und 3 Grad.