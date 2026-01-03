Winter gibt in Köln Vollgas: Schnee, Frost und glatte Straßen
Köln - Wer in den nächsten Tagen in Köln herausmuss, sollte lieber ein paar Minuten früher losfahren und Handschuhe einpacken.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zeigt der Winter in den nächsten Tagen nochmal, was er drauf hat.
Am Samstagmorgen liegen die Temperaturen rund um den Gefrierpunkt, tagsüber kommt das Thermometer kaum über 1 bis 3 Grad hinaus.
Dazu weht ein frischer Wind, der sich besonders mittags bemerkbar macht. Bis zum Abend kann sich sogar ein paar Zentimeter Neuschnee ansammeln.
Am Sonntag geht es ähnlich weiter: viele Wolken, immer wieder Schnee und zwischendurch kurze, kräftige Schauer. Die Temperaturen bleiben im Keller und pendeln zwischen 0 und 3 Grad.
Ab Montag: Weniger Schnee, aber die Kälte bleibt
Zum Start in die neue Woche wird es etwas entspannter, zumindest was den Schnee angeht. Es bleibt zwar winterlich, aber die Schauer werden seltener.
Dafür hält sich die Kälte hartnäckig: maximal 2 Grad, teilweise bleibt es sogar den ganzen Tag frostig. Nachts bewegen sich die Temperaturen deutlich unter der Null Grad Marke.
Auch hier gilt: Vorsicht auf den Straßen, vor allem morgens und abends. Es kann jederzeit glatt werden, selbst da, wo es tagsüber kurz trocken aussah.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa