Breitseite gegen Nachrichten-Flaggschiff: Leipziger nimmt in Buch die Tagesschau auseinander

Erst ein markanter Gongschlag, dann die sonoren Worte aus dem Off: "Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau ..." So beginnt bei durchschnittlich 9,5 Millionen Menschen in unserem Land der allabendliche Blick in die nahe und weitere Welt. Besonders die 20-Uhr-Ausgabe der Nachrichten-Sendung ist seit 1952 im Westen das Flaggschiff in puncto TV-Information. Eine Institution, die auch von ihrer scheinbaren Seriosität lebt.

Da passt es den Machern kaum in den Kram, dass vor wenigen Wochen ein Buch erschien, das jede Menge Kritik an ebendieser Tagesschau übt: "Inside TAGESSCHAU: Zwischen Nachrichten und Meinungsmache". Geschrieben vom gebürtigen Leipziger Alexander Teske, der selber sechs Jahre für die Tagesschau in der Planung gearbeitet hat - und übrigens als junger Reporter nach der Wende auch mal für die Morgenpost.

Die Kritik, die Teske in seinem Buch übt, soll wohlgemerkt keine am Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk allgemein sein - den möchte Teske gerne erhalten und wenn möglich stärken. Eher möchte er die Macher von Deutschlands bekanntester Nachrichten-Sendung zum Nachdenken und zu internen Verbesserungen anregen. Als eine Abrechnung sieht er sein Buch jedenfalls nicht.