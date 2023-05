An der Alten Sternwarte: Leipziger Institut für Meteorologie hat ein neues Zuhause

Das Leipziger Institut für Meteorologie hat ein neues Zuhause.

Von Christian Grube Leipzig - Aus Alt mach Neu: Das Leipziger Institut für Meteorologie in der Stephanstraße war in die Jahre gekommen und die historische Sternwarte musste dringend saniert werden. Also hatten die Universität Leipzig und der Freistaat entschieden, dass ein neues Gebäude hermüsse. 10 Millionen Euro nahm man in die Hand, um der immer wichtiger werdenden Klima- und Wetterforschung ein neues Zuhause zu geben.

Am Freitag wurde der neue Standort des Leipziger Instituts für Meteorologie eröffnet. © News5 / Grube Am gestrigen Freitag folgte nun schließlich die Eröffnung. "Mit dem Neubau ergeben sich hervorragende Möglichkeiten für die weitere Entwicklung des Instituts", berichtete die Rektorin der Universität Prof. Dr. Eva Inés Obergfell. "Die langjährigen Bemühungen von Universität und Freistaat haben zu einem beeindruckenden Ergebnis geführt."

Beeindruckt zeigte sich auch Klaus Haustein, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut. "Das Interesse an der Meteorologie und Klimatologie ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Wir merken das auch an der Zahl neuer Studierender." Das Institut war bisher an drei Standorten untergebracht. Bei dem Neubau mit fast 900 Quadratmetern Nutzfläche am historischen Standort Alte Sternwarte handelt es sich um ein Plus-Energie-Haus. Das Gebäude versorgt also nicht nur sich selbst, sondern produziert darüber hinaus Energie. Dies geschieht durch Photovoltaikplatten oder eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonden. Leipzig Aftershow Party nach Depeche-Mode-Gig in Leipzig: So kommt Ihr kostenlos an Tickets! Eigentlich ist eine Institutsneueröffnung oft nur für die direkt Betroffenen besonders - da sich Leipzig mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und dem Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Standort für die Klimatologie entwickelt hat, ist dieser Tag jedoch für alle etwas Besonderes. Viele Absolventen des Leipziger Instituts konnten wichtige Positionen ergattern, unter anderem beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach oder beim oft als Weltklimarat bezeichneten IPCC.

Der Neubau mit fast 900 Quadratmetern Nutzfläche liegt direkt am historischen Standort Alte Sternwarte. © News5 / Grube

Neues Institutsgebäude für die Wetterforschung in Leipzig