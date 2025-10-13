Tödlicher Unfall auf Leipziger Großbaustelle: Arbeiter von Bagger überrollt

Leipzig - Schlimmer Unfall auf der Großbaustelle in der Prager Straße in Leipzig : Ein Arbeiter ist am Montagvormittag von einem Bagger überrollt und getötet worden .

Dieser Bagger soll den Mann überfahren haben. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Das tragische Unglück geschah auf Höhe des Südfriedhofs im Stadtteil Probstheida, wurde der Polizei gegen 11.50 Uhr gemeldet, wie Sprecherin Sandra Freitag auf TAG24-Anfrage erklärte.

Auf der abgesperrten Baustelle habe demnach ein Schienen-Bagger den Bauarbeiter erfasst und überrollt, bestätigte auch Dr. Susann Meerheim, Sprecherin der Landesdirektion Sachsen, auf Nachfrage.

Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der Mann seinen schweren Verletzungen noch vor Ort.