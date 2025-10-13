Tödlicher Unfall auf Leipziger Großbaustelle: Arbeiter von Bagger überrollt
Leipzig - Schlimmer Unfall auf der Großbaustelle in der Prager Straße in Leipzig: Ein Arbeiter ist am Montagvormittag von einem Bagger überrollt und getötet worden.
Das tragische Unglück geschah auf Höhe des Südfriedhofs im Stadtteil Probstheida, wurde der Polizei gegen 11.50 Uhr gemeldet, wie Sprecherin Sandra Freitag auf TAG24-Anfrage erklärte.
Auf der abgesperrten Baustelle habe demnach ein Schienen-Bagger den Bauarbeiter erfasst und überrollt, bestätigte auch Dr. Susann Meerheim, Sprecherin der Landesdirektion Sachsen, auf Nachfrage.
Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen erlag der Mann seinen schweren Verletzungen noch vor Ort.
Mitarbeiter der Landesdirektion befinden sich derzeit in Leipzig, um gemeinsam mit der Polizei Beweise zu sichern und den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die genaue Unfallursache sei noch unklar.
"Die Arbeiten auf der Baustelle ruhen", so Meerheim.
