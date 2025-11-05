Durch tragischen Unfall: Bauarbeiten auf Prager Straße verzögern sich bis Ende November

Leipzig - Auf der Großbaustelle in der Prager Straße verstarb Mitte Oktober ein Bauarbeiter (†53) durch einen tragischen Unfall . Die Arbeiten ruhten daraufhin kurzzeitig. Das wirkt sich auch auf den Gesamtzeitplan aus.

Mitte Oktober verstarb ein Arbeiter nach einem Unfall auf der Baustelle. (Archivbild) © Lutz Brose

Ursprünglich sollte die Prager Straße ab 15. November wieder für Straßenbahnen freigegeben werden.

"Infolge des tragischen Unfalls auf der Baustelle in der Prager Straße verzögert sich die Streckenfreigabe für die Straßenbahn um zwei Wochen bis zum 29. November", erklärten die Leipziger Verkehrsbetriebe am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Es wird vom 15. bis 28. November kurzfristig ein Ersatzkonzept eingerichtet. Dieses sieht wie folgt aus:

Linie 15 verkehrt weiter ab Haltestelle Altes Messegelände in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz



SEV15 fährt unverändert zwischen Deutscher Nationalbibliothek und Meusdorf



Linie 2 fährt ab 22. November (nach dem Ende der Vollsperrung auf der Zeppelinbrücke) wieder zwischen Grünau-Süd und Naunhofer Straße



Am 19. Dezember soll die Prager Straße dann für alle Verkehrsteilnehmer freigegeben werden.