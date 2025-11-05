Durch tragischen Unfall: Bauarbeiten auf Prager Straße verzögern sich bis Ende November
Leipzig - Auf der Großbaustelle in der Prager Straße verstarb Mitte Oktober ein Bauarbeiter (†53) durch einen tragischen Unfall. Die Arbeiten ruhten daraufhin kurzzeitig. Das wirkt sich auch auf den Gesamtzeitplan aus.
Ursprünglich sollte die Prager Straße ab 15. November wieder für Straßenbahnen freigegeben werden.
"Infolge des tragischen Unfalls auf der Baustelle in der Prager Straße verzögert sich die Streckenfreigabe für die Straßenbahn um zwei Wochen bis zum 29. November", erklärten die Leipziger Verkehrsbetriebe am Mittwoch in einer Pressemitteilung.
Es wird vom 15. bis 28. November kurzfristig ein Ersatzkonzept eingerichtet. Dieses sieht wie folgt aus:
- Linie 15 verkehrt weiter ab Haltestelle Altes Messegelände in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz
- SEV15 fährt unverändert zwischen Deutscher Nationalbibliothek und Meusdorf
- Linie 2 fährt ab 22. November (nach dem Ende der Vollsperrung auf der Zeppelinbrücke) wieder zwischen Grünau-Süd und Naunhofer Straße
Am 19. Dezember soll die Prager Straße dann für alle Verkehrsteilnehmer freigegeben werden.
Georgiring in Leipzig ist ab Mittwoch wieder frei
Gute Nachrichten gibt es währenddessen aus der Innenstadt. Seit dem heutigen Mittwoch ist der Georgiring wieder frei.
Rund sieben Monate wurde zwischen Augustusplatz und Willy-Brandt-Platz gebaut. Auch hier kam es zu Verzögerungen.
"Das Baufeld erwies sich unterirdisch als deutlich komplexer als erwartet – mit alten Leitungen, Trümmerteilen und zurückgelassenen Bauwerken", erklärte André Berthold, Leiter des Unternehmensbereichs Netze bei den Leipziger Wasserwerken.
Für knapp 3,2 Millionen Euro wurden Trink-, Regen- und Mischwasserleitungen auf einer Länge von knapp einem Kilometer saniert und erneuert. Die Leipziger Verkehrsbetriebe verlegten neue Bahnstromkabel.
Titelfoto: Lutz Brose