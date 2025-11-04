Jetzt auch für Straßenbahnen: Leipziger Brücke ist ab nächster Woche dicht

Leipzig - Die Zeppelinbrücke im Leipziger Westen gehört zu einer der Großbaustellen in der Messestadt. Während für den Kfz-Verkehr seit Juli 2024 nichts mehr geht, wird versucht, den Straßenbahnverkehr aufrechtzuerhalten. Ab nächster Woche Montag, dem 10. November, ist aber auch damit erst mal Schluss.

Ab 10. November fahren erst mal keine Straßenbahnen mehr über die Zeppelinbrücke. © Leipziger Gruppe

Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe mitteilten, wird vom 10. bis zum 21. November das Baugleis von der Nord- auf die Südseite der Brücke verlegt.

Das bedeutet, dass die Jahnallee für Straßenbahnen voll gesperrt werden muss.

Bis jetzt werden die Trams noch über ein Baugleis geführt.

Die Bauarbeiten führen zu folgenden Veränderungen auf den Straßenbahnlinien 3, 7, 8 und 15:

Linie 3 verkehrt zwischen Goerdelerring und Adler über Käthe-Kollwitz-Straße und Schleußig. Sie ersetzt zwischen Westplatz und Grünau-Süd die Linie 2



SEV3 verkehrt verlängert über Angerbrücke/Felsenkeller → Adler → Knautkleeberg.

Linie 7 und 15 fahren zwischen Goerdelerring und Angerbrücke, Straßenbahnhof über Käthe-Kollwitz-Straße und Felsenkeller.

Linie 8 verkehrt ab Westplatz mit Umleitung über Käthe-Kollwitz-Straße und Felsenkeller zur Ersatzendstelle Sportforum Ost (montags bis samstags tagsüber alle 20 Minuten)

Weitere Informationen zu den Umleitungen und der Barrierefreiheit findet Ihr hier.