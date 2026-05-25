Neue Baustelle am Hauptbahnhof geplant: Starke Einschränkungen für Öffis und Autofahrer

Leipzig - In den Sommerferien planen die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) Bauarbeiten am Hauptbahnhof Westseite. Das führt zu Einschränkungen im Straßenverkehr und im öffentlichen Nahverkehr.

Die meisten Straßenbahnlinien halten an den Bahnsteigen A bis D am Hauptbahnhof. Die sind im Sommer gesperrt. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Vom 4. Juli bis zum 16. August werden die Gleise und Schienenentwässerungen erneuert und neue Überwege gebaut. Das teilten die LVB auf ihrer Webseite mit.

Es sind zwei Bauphasen geplant, die zu unterschiedlichen Einschränkungen führen. Vor allem im Leipziger Straßenbahnnetz wird es einige Änderungen geben, denn die Bauarbeiten betreffen zahlreiche Linien.

In der ersten Phase vom 4. bis 26. Juli fahren keine Straßenbahnen zwischen dem Hauptbahnhof und dem Goerdelerring. Letzterer wird gar nicht bedient.

Außerdem werden am Hauptbahnhof die Bahnsteige C und D und die Haltestellen an der Westseite gesperrt. Bahnen fahren dann ausschließlich an den Bahnsteigen A und B und an der Wintergartenstraße.

Vom 27. Juli bis zum 16. August werden dann die Bahnsteige A bis D am Hauptbahnhof gesperrt, die Haltestellen an der Westseite sind aber wieder auf. Die Stationen am Goerdelerring werden wieder geöffnet, dafür wird die Mittelfahrbahn am Augustusplatz gesperrt.

Wie genau die veränderten Fahrpläne dann aussehen werden und welche Alternativen es geben wird, wollen die Leipziger Verkehrsbetriebe zwei Wochen vorher bekannt geben.