Zweite Bauphase am Leipziger Hauptbahnhof startet am Montag: Diese Änderungen kommen auf Euch zu
Leipzig - Seit Anfang Juli erneuern die Leipziger Verkehrsbetriebe unter anderem die Straßenbahngleise am Leipziger Hauptbahnhof. Am Montag soll nun die zweite Phase des Vorhabens beginnen. Dadurch kommt es zu einigen Veränderungen im Verkehr rund um den Hauptbahnhof.
Zunächst die guten Nachrichten: Die Haltestelle Goerdelerring ist wieder erreichbar. In der ersten Bauphase fuhren zwischen dem Stop und dem Hauptbahnhof keine Bahnen, der Goerdelerring wurde gar nicht erst angefahren.
Gleichzeitig werden die Gleise A, B, C und D vor dem Leipziger Hauptbahnhof ab Montag vollständig gesperrt. Der Hauptbahnhof wird stattdessen über die Haltestellen Westseite und Wintergartenstraße bedient, die ebenfalls wieder freigegeben sind.
Die Sperrung der Gleise vor dem Hauptbahnhof hat zur Folge, dass sich die Haltepunkte einiger Straßenbahnen ändern:
- Am Hauptbahnhof, Westseite halten die Linien: 1, 9, 11, 12, 14, 15, und 16
- An der Wintergartenstraße halten: 3, 4, 7, 8, 31, 36 und N17
- An der Goethestraße hält die Buslinie 89 sowie die Nachtbusse N1 bis N9 und der Schienenersatzverkehr N10
- An der Ersatzhaltestelle am Mobiturm halten die Buslinien 72 und 73
Die Linien 2, 3, 8 und 39 verkehren unverändert zu Bauphase 1.
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So verkehren die Baulinien 31, 36 und 39
Die Straßenbahn-Baulinie 31 ist zwischen Mockau, Post und Meusdorf im Einsatz und ersetzt die Linie 1 in Schönefeld sowie die 15 auf der Prager Straße. Baulinie 36 fährt zwischen dem Hauptbahnhof und Lößnig über die Haltestellen Bayrischer Bahnhof und Deutsche Nationalbibliothek als Ersatz für die Linie 16. Baulinie 39 verkehr weiter zwischen Angerbrücke und Lößnig über Felsenkeller, Wilhelm-Leuschner-Platz und Connewitzer Kreuz.
Für Autofahrer bleiben die bisherigen Einschränkungen bestehen: Die Strecke vom Hauptbahnhof in Richtung Westen (Richtung Troendlinring) ist weiterhin gesperrt. Der Verkehr wird auf einer Fahrspur vor dem Bahnhof Richtung Kurt-Schumacher-Straße geführt.
Auf dem Willy-Brandt-Platz Richtung Osten wird der Verkehr zwischen den Bereichen Am Hallischen Tor und der westlichen Fußgängerfurt am Hauptbahnhof auf zwei Spuren aufrechterhalten. Die nördliche Fahrspur wird gesperrt.
Radfahrer und Fußgänger kommen nach wie vor nicht von der Kurt-Schumacher-Straße Richtung Tröndlinring. Die Arbeiten sollen noch bis 16. August andauern.
Titelfoto: Jan Kaefer