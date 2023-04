Buchmesse, Helene, RB Leipzig: Polizei und Ordnungsamt schimpfen wieder über Autofahrer

Leipzig - Am gestrigen Samstag herrschte wieder einmal Hochbetrieb in Leipzig . Neben dem Bundesliga-Heimspiel von RB Leipzig , das ohnehin immer wieder für verstopfte Straßen rund ums Sportforum sorgt, waren auch das Konzert von Helene Fischer (38) und die Buchmesse Besuchermagneten. Das Ordnungsamt hatte alle Hände voll zu tun.

In der Messestadt tummelten sich also Zehntausende Gäste mehr als an einem "normalen" Samstag. Und da viele mit dem Auto anreisten und ein Großteil von ihnen möglichst zentrumsnah parken wollte, herrschte wieder einmal ein hohes Verkehrsaufkommen.

45.294 Zuschauer sahen den 1:0-Sieg der Roten Bullen gegen die TSG 1899 Hoffenheim in der Red Bull Arena, etwa 9000 waren am Abend in der gegenüberliegenden Quarterback Immobilien Arena und bestaunten Helenes Show mit Beteiligung von "Cirque du Soleil".

An der Zeppelinbrücke durften mehrere Autofahrer ein Knöllchen als Andenken fürs Falschparken mitnehmen. © livereport Leipzig

Obwohl über verschiedene Kanäle wie stationäre und mobile Wegweisungen auf Autobahnen und den Straßen in Richtung Innenstadt, durch Veranstalter, Hinweise in sozialen Medien oder auch Verkehrswarnmeldungen via Internet oder Radio auf eine frühzeitige Anreise sowie die Nutzung der Park+Ride-Möglichkeiten hingewiesen wurde, ignorierten dies viele Fahrer motorisierter Fahrzeuge.

Dass jene Maßnahmen nur "zum Teil die gewünschte Wirkung" zeigten, machte ein Blick auf die Auslastung der Park+Ride-Plätze deutlich.

So war die Stellfläche an der Neuen Messe Buchmesse-bedingt zwar zu 90 Prozent ausgelastet. Am Völkerschlachtdenkmal, der Plovdiver Straße und dem Schönauer Ring in Grünau blieb die Hälfte aber leer. Und in Lausen war der Parkplatz "trotz sehr guter Anbindung an den ÖPNV" mit nur 15 Prozent kaum genutzt worden.

Einige Autofahrer hätten darüber hinaus Kreuzungen oder Einmündungen durch Ignoranz blockiert, was den Verkehr teilweise noch mehr zum Erliegen brachte.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Besucher von Fußballspielen oder anderen Veranstaltung ausdrücklich, frühzeitig anzureisen und nicht bis ins Zentrum zu fahren. Polizeiliche Maßnahmen wie am Samstag werden unter anderem auch wieder zum RB-Heimspiel gegen Werder Bremen am 14. Mai fortgesetzt.