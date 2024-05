Anklage in Leipzig: Falscher Arzt soll mehr als 200 Patienten betreut haben!

Leipzig - Gegen den falschen Arzt "Dr. Sascha Robert" (35) ist Anklage erhoben worden - das bestätigte Staatsanwältin Christine Schumann am Freitag auf TAG24-Nachfrage.

Die Ermittlungen gegen "Dr. Sascha Robert" sind abgeschlossen - die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. © Repro: Alexander Bischoff

Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig mitteilte, wird dem Fake-Mediziner unter anderem Betrug, Körperverletzung und der Missbrauch von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen vorgeworfen.

So soll sich der 35-Jährige von Juli 2020 bis Mitte Februar 2021 als promovierter Arzt ausgegeben und mehr als 200 Patienten betreut haben - ohne Medizinstudium, Promotion oder Approbation.

Dabei soll der falsche Arzt nicht nur Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Rezepte ausgestellt, sondern auch Medikamente überreicht und Behandlungen vorgenommen haben.



Darüber hinaus soll der wegen Betrugs bereits in Haft sitzende Mann auch Lieferanten und Dienstleister nicht bezahlt haben. "Der Angeschuldigte soll bei insgesamt 27 Firmen Bestellungen ausgelöst und Dienstleistungen in Anspruch genommen haben, um in Leipzig eine Hausarztpraxis einzurichten und zu betreiben", hieß es. Der verursachte Schaden: 77.000 Euro.

Wie TAG24 berichtete, hatte die Sächsische Landesärztekammer (SLÄK) vor "Dr. Sascha Robert" gewarnt, der in Leipzig eine Privatpraxis in der Dieskaustraße betrieb und später als Telemediziner Patienten behandelt haben soll.