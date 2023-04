Betrügerin dringt in Pflegeheim ein und täuscht ärztliche Untersuchung vor

Die vermeintliche Pflegeschwester untersuchte die ältere Dame und lenkte sie mit Gymnastik-Übungen ab. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Rentnerin Ruth Finger lebte bereits seit zwei Jahren in einer Einrichtung für betreutes Wohnen am Anton-Günther-Platz in Crimmitschau, als am 16. Februar 2023 eine ihr unbekannte Pflegerin vor der Tür stand. "Sie klingelte an der Tür, eine junge Frau, wie eine typische Pflegeschwester und wollte einen Gesundheitscheck machen", erinnerte sich die ältere Dame.

Ruth Finger stimmte der Untersuchung zu - nicht wissend, dass es sich bei ihrem Besuch um eine dreiste Trickbetrügerin handelte! Diese lehnte die Wohnungstür der älteren Dame nur an, woraufhin eine Komplizin durch den Spalt huschen und die Wohnung durchsuchen konnte.

"Ich habe nichts gemerkt. Sie hat das sehr professionell gemacht, mich abgeklopft, meine Rippen untersucht", bedauerte Ruth Finger.

Über ihre Handys verständigten sich die Betrügerinnen und schließlich lockte die "Pflegeschwester" ihre Patientin ins Schlafzimmer, um Gymnastikübungen durchzuführen. In diesem Moment verschwand ihre Komplizin aus der Wohnung - in ihrer Tasche ein Portemonnaie mit knapp 2500 Euro und eine Kassette mit einem Sparbuch, Bargeld und der EC-Karte der Rentnerin.

Auch aus einem weiteren Apartment der Einrichtung verschwand teurer Goldschmuck.