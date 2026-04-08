Brände, Einbrüche, aufgetauchtes Diebesgut: Mysteriöser Krimi um alte Leipziger Stasi-Zentrale

Leipzig - Rund 36 Jahre nach Auflösung der DDR-Staatssicherheit spielt sich um die ehemalige Stasi-Zentrale in Leipzig ein wahrer Krimi ab. Nach einer Serie von Einbrüchen und Bränden in den vergangenen vier Monaten gibt es eine erste Spur. Und mehrere Exponate des Museums "Runde Ecke" fanden auf abenteuerliche Weise in die Gedenkstätte zurück.

Ging selbst auf die Suche nach dem Diebesgut und hatte Erfolg: Gedenkstättenleiter Tobias Hollitzer (60). © Ralf Seegers

Seit dem 20. Dezember spielen sich an der einstigen Zentrale der Leipziger Stasi-Bezirksverwaltung immer wieder merkwürdige Dinge ab. Dreimal schon musste die Feuerwehr zu Bränden ausrücken.

Der letzte am 28. Februar vernichtete das original erhaltene Dienstzimmer des Leipziger Stasi-Chefs Generalleutnant Manfred Hummitzsch (1929-2015). Ein schwerer Verlust für die Gedenkstätte des Bürgerkomitees.

Doch nicht der einzige. Im selben Zeitraum kam es auch zu vier Einbrüchen, wurden aus Magazinräumen wertvolle Exponate gestohlen.

Einige konnte die Polizei nun mithilfe von Gedenkstättenleiter Tobias Hollitzer (60) sicherstellen. Der hatte in den vergangenen Wochen intensiv die gängigen Verkaufsportale abgescannt - und stieß dabei auf einen alten Robotron-Computer A5120.

"Auf dem Bild der Verkaufsanzeige waren sogar noch Rußspuren vom Brand im Magazin zu erkennen", erzählte Hollitzer TAG24.

Angeboten wurde der Stasi-PC von einem 16-jährigen Ukrainer, der mit seinem Vater (47) im Leipziger Zentrum wohnt. Hollitzer gab sich als Kaufinteressent aus und vereinbarte einen Besichtigungstermin. Dann informierte er die Polizei.