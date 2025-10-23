Brände, Graffiti, eingeschlagene Scheiben: Randalierer ziehen nachts durch Leipzig

Leipzig - Anwohner der Könneritzstraße im Stadtteil Schleußig riefen in der Nacht zu Donnerstag die Polizei und Feuerwehr. Vermummte Personen zogen durch die Straße und randalierten.

Bei einem Haltestellehäuschen wurden die Glasscheiben eingeschlagen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Tom Erik Richter auf TAG24-Anfrage mitteilte, gingen die ersten Anrufe von Anwohnern gegen 23.10 Uhr ein.

Eine Gruppe von 10 bis 15 Personen soll über die Straße gelaufen sein.

Von vor Ort wurde berichtet, dass sie mehrere Dinge anzündeten, darunter unter anderem ein Elektro-Auto, Mülltonnen und Warnbaken. Die Feuerwehr konnte die Brände unter Kontrolle bringen.

Fotos aus der Nacht zeigen, dass die Randalierer zwei Straßenbahnhäuschen an der Haltestelle "Stieglitzstraße" zerstörten. Außerdem wurden mehrere Fensterscheiben von Banken und Versicherungsbüros eingeschlagen.