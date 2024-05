Falsche CDU-Plakate in Leipzig aufgehängt: Jetzt ermittelt der Staatsschutz!

Nachdem am Samstag gefälschte Wahlplakate der CDU in Leipzig aufgetaucht sind, ermittelt nun der Staatsschutz in dem Fall.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Nachdem am Samstag gefälschte Wahlplakate der CDU in Leipzig aufgetaucht sind, ermittelt nun der Staatsschutz in dem Fall.

Unter dem Aufruf "Mehr Kalifat wagen!" waren am Samstag gefälschte Wahlplakate der CDU in Leipzig aufgetaucht. Nun ermittelt der Staatsschutz in dem Fall. © NEWS5 / N5 DESK Mitglieder der Christdemokraten hatten Fake-Plakate mit dem Aufruf "Mehr Kalifat wagen!" am Samstag bei der Polizei gemeldet. "Ich konnte es zuerst nicht glauben", hatte CDU-Kandidatin Antje Völkner gegenüber TAG24 erklärt, nachdem sie auf der Thiemstraße in Stötteritz auf eines der Schilder gestoßen war. Fünf Plakate seien bisher in Leipzig entdeckt worden, sagte Polizeisprecherin Josephin Sader am Sonntag. Neben der Thiemstraße waren diese auch auf der Kommandant-Prendel-Allee sowie der Sommerfelder Straße und Am Bahndamm in Mölkau aufgehängt worden. Der Staatsschutz habe den Fall inzwischen übernommen. "In welche Richtung sich die Ermittlungen dabei bewegen, wird derzeit noch geprüft", so die Polizeisprecherin. Leipzig Crime Leipzig: Maskierte Räuber kommen nachts in fremde Wohnung und bedrohen Trio Auch die CDU kündigte an, rechtliche Schritte einleiten zu wollen. Mitglieder der Christdemokraten nahmen die falschen Plakate noch am Samstag ab und entsorgten sie.

